Yeniden Refah Partisi, 3 büyükşehirde seçime kendi adaylarıyla girecek

Güncel

Yeniden Refah Partisi, ittifak kararını açıkladı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçime kendi adaylarıyla gireceklerini duyurdu. 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak kapılarını kapatan Erbakan, "Milletimiz ve teşkilatımız ittifak yapmamızı istemiyor" dedi.

YENİDEN REFAH PARTİSİ İTTİFAK KARARINI AÇIKLADI

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'yla seçime girmeyeceklerini açıkladı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "Müzakere sürecinde karşımızda 5 sebep çıktı" diye konuştu. Erbakan, partisinin ittifak kararını 5 maddeyle açıkladı.

Fatih Erbakan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde mutabakat metnimizi ortaya koyarak temel prensiplerimizden ödün vermeden Cumhur İttifakı'nın içinde yer aldık. Cumhurbaşkanlığı adaylığımızı o dönemde açıklamamıza rağmen Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan lehine cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildik. Tamamen milletimizin hayrına olacak mutabakat metnimizi ortaya koyduk. Bunun dışında hiçbir talep ve beklenti içinde olmadık. Bu mutabakat metnimiz sayesinde de ilkelerimizin arkasında durduğumuzu ortaya koymuş olduk. Ancak aradan geçen 8-9 ay sonrasında üzülerek ifade ediyoruz ki 14 Mayıs Seçimi için mutabakat metni ile ilgili herhangi bir olumlu gelişme olmamıştır. Hatta tam tersine, mutabakat metnini tersine icra edilmiştir.

"MİLLETİMİZ İTTİFAKTA YER ALMAMIZI İSTEMİYOR"

14 Mayıs 2023 Seçimi'nde milletimizin bizden beklentisini dikkate alarak Cumhur İttifakı'nın içinde yer almıştık. Ancak bu seçimde milletimiz bizden bir ittifakın yerinde almamızı istemiyor. Bir başka sebep de teşkilatlarımız bu ittifakın içinde yer almamızı istemiyor.

3 BÜYÜKŞEHİR ADAYLARI 10 ŞUBAT'TA AÇIKLANACAK

Yeniden Refah Partisi olarak beka meselesi olarak görmediğimiz bir seçimde kendi adaylarımızla seçime girmeyi ve gücümüzü göstermeyi istiyoruz. AK Parti ile 31 Mart Yerel Seçimi'nde ittifak yapmamak, Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarımızla çıkması hususunda karar almış bulunuyoruz. Adaylarımızı inşallah 10 Şubat'ta açıklayacağız.