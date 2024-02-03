 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yeniden Refah Partisi, 3 büyükşehirde seçime kendi adaylarıyla girecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeniden Refah Partisi, 3 büyükşehirde seçime kendi adaylarıyla girecek

Yeniden Refah Partisi, İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçime kendi adaylarıyla girecek. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milletimiz ve teşkilatımız ittifak yapmamızı istemiyor" dedi.

03.02.2024 14:43  Güncelleme: 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi, ittifak kararını açıkladı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçime kendi adaylarıyla gireceklerini duyurdu. 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak kapılarını kapatan Erbakan, "Milletimiz ve teşkilatımız ittifak yapmamızı istemiyor" dedi.

YENİDEN REFAH PARTİSİ İTTİFAK KARARINI AÇIKLADI

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'yla seçime girmeyeceklerini açıkladı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "Müzakere sürecinde karşımızda 5 sebep çıktı" diye konuştu. Erbakan, partisinin ittifak kararını 5 maddeyle açıkladı.

Fatih Erbakan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde mutabakat metnimizi ortaya koyarak temel prensiplerimizden ödün vermeden Cumhur İttifakı'nın içinde yer aldık. Cumhurbaşkanlığı adaylığımızı o dönemde açıklamamıza rağmen Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan lehine cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildik. Tamamen milletimizin hayrına olacak mutabakat metnimizi ortaya koyduk. Bunun dışında hiçbir talep ve beklenti içinde olmadık. Bu mutabakat metnimiz sayesinde de ilkelerimizin arkasında durduğumuzu ortaya koymuş olduk. Ancak aradan geçen 8-9 ay sonrasında üzülerek ifade ediyoruz ki 14 Mayıs Seçimi için mutabakat metni ile ilgili herhangi bir olumlu gelişme olmamıştır. Hatta tam tersine, mutabakat metnini tersine icra edilmiştir.

"MİLLETİMİZ İTTİFAKTA YER ALMAMIZI İSTEMİYOR"

14 Mayıs 2023 Seçimi'nde milletimizin bizden beklentisini dikkate alarak Cumhur İttifakı'nın içinde yer almıştık. Ancak bu seçimde milletimiz bizden bir ittifakın yerinde almamızı istemiyor. Bir başka sebep de teşkilatlarımız bu ittifakın içinde yer almamızı istemiyor.

3 BÜYÜKŞEHİR ADAYLARI 10 ŞUBAT'TA AÇIKLANACAK

Yeniden Refah Partisi olarak beka meselesi olarak görmediğimiz bir seçimde kendi adaylarımızla seçime girmeyi ve gücümüzü göstermeyi istiyoruz. AK Parti ile 31 Mart Yerel Seçimi'nde ittifak yapmamak, Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarımızla çıkması hususunda karar almış bulunuyoruz. Adaylarımızı inşallah 10 Şubat'ta açıklayacağız.

Yeniden Refah Partisi, 3 büyükşehirde seçime kendi adaylarıyla girecek

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ali Fuat Seckin: Fatih Erbakan adamsın beklediğim haber 49 20 Yanıtla
  • Gerginyo : Siz uzuna kıyağı sinanla bereber yaptınız şimdi olsanız ne olur olmasaniz ne olur hepimiz enkazın altındayız 26 18 Yanıtla
  • Celalettin Çatal: Vaybe iyi hamle nrkadar aday okadar karşı tarafı oyunu düşürür büyük sun tayip amca akıllı adam aferinsan 3 26 Yanıtla
  • Serkan Basar: aynı kazakların farklı renkleri 10 5 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Anlaşırlar.s3çime yakın 10 1 Yanıtla
  • Hakan Uzuner: Nihayet anladınız. Erbakan hocanın ruhu rahatlamıştır. Zararın neresinden dönerseniz kardır. Oyum size.... 7 4 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Şu durumda iyi parti,memleket partisi,yeniden refah ve zafer partisi ittifak yapsa çok sürpriz sonuçlar çıkar 4 0 Yanıtla

Refah Partisi, İstanbul, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisi, 3 büyükşehirde seçime kendi adaylarıyla girecek - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 15:52:20. #1.13#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi, 3 büyükşehirde seçime kendi adaylarıyla girecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement