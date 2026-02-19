Yeniden Refah Partisi'nden Gül Açıklaması

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, son günlerde eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün partileri tarafından bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimi için destekleneceğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirerek, " Türkiye'de siyasetin çekim merkezinin Yeniden Refah Partisi, gelecekteki en büyük Cumhurbaşkanı adayının da Fatih Erbakan olduğunu" ifade etti.

Bekin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bekin'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Son günlerde Yeniden Refah Partisi'nin önlenemez yükselişi karşısında fabrikasyon haberlerle olumsuz olgu oluşturmayı hedefleyen bazı çevrelerin kronik söz dalaşı, kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı ve ötekileştirici retorikle tek taraflı saldırı başlatmaları ve bu fütursuz saldırılar karşısında cevap hakkıyla ilgili medya kuruluşlarında otosansür uygulanması Türkiye'de siyasetin çekim merkezinin Yeniden Refah ve gelecekteki en büyük Cumhurbaşkanı adayının da Fatih Erbakan olduğunu ortaya koymaktadır."

Yeniden Refah Partisi momentumu, bir bakıma mevcut iktidardan nemalanan imtiyazlı çıkar çevreleri bazı medya güçlerini arkalarına alarak eşzamanlı olarak yapay spekülatif haberlerle dip dalgayı kırma konusunda yeğleme eğiliminde olmaları hiçbir sonuç vermediği gibi partinin daha da güçlenme trendini ve siyasetin en çok konuşulan öznesi haline geldiğini ortaya koymaktadır.

Son günlerde Abdullah Gül'ün Yeniden Refah Partisi tarafından Cumhurbaşkanlığı'na destekleneceği konusundaki bazı yorumların gerçeklerle örtüşmediğini ifade etmek istiyorum. Yeniden Refah Partisi olarak bizler, siyasetin imajını ciddi manada olumsuz yönde etkileyen her türlü bildik yaklaşımlardan uzak durarak, nezaket ve zarafet ölçüleri içerisinde yeni bir anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz. Bu bağlamda, seçim öncesi ortaya konulmaya çalışılan her türlü asılsız prefabrik haberlerin en güzel cevabının sandıkta verileceğini bir kez daha ifade etmek isteriz. Bizler siyasetin amacını olumsuz yönde etkileyen yaklaşımlardan uzak durarak yeni bir anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz. En güzel cevabın sandıkta verileceğini ifade etmek istiyoruz."