Yeniden Refah Partisi\'nden Kayyum Atamalarına Tepki

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(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Yıldız ve Şenyaşar ailelerini barıştırma yemeğinde bir araya gelen AK Parti ve DEM Partililerin fotoğrafını paylaşan Kılıç, "Fotoğraf bir hafta önce çekildi. Kayyumlar sabaha karşı atandı. 'Umut hakkı' çağrıları yapılırken gelinen nokta, Türkiye için hiç de sağlıklı bir nokta değil" dedi.

Yeniden Refahlı Suat Kılıç, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevinden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atanmasına ilişkin açıklama yaptı. Kılıç, X hesabından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, görevden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün de aralarında bulunduğu ve Yıldız ile Şenyaşar ailelerini barıştırma yemeğindeki fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Sabaha karşı 'terör örgütü üyeliği ve propagandası' gerekçesiyle yapılan kayyum atamaları üzerine aşağıdaki fotoğrafa dikkatlerinizi çekiyoruz. Bu fotoğrafta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, TBMM Başkan Vekilleri (AK Parti ve DEM), AK Parti Grup Başkanvekili ile birlikte Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de var. Yıldız ve Şenyaşar ailelerini barıştırmak için çağrılan 'akil insanlar'. Fotoğraf bir hafta önce çekildi. Kayyumlar sabaha karşı atandı. 'Umut hakkı' çağrıları yapılırken gelinen nokta, Türkiye için hiç de sağlıklı bir nokta değil. Siyaset ile terörizmi ayrıştırmak, terörle mücadelede halkı yanına almak devlet aklının ve hukukun gereğidir."