Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u Ziyaret Etti... "Komisyon Çarşamba Günü Toplanacak"

(TBMM) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun "ortak raporu"na dair TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmek için TBMM Başkanlığına geldi. Bekin, Komisyon'un bu hafta çarşamba günü toplanacağını belirterek "Ramazan'dan önce her şey bitecek şekilde bütün rapor takdim edilecek" dedi. "Umut hakkı" konusunda Bekin, "Raporda gördüğümüz kadarıyla Umut hakkı ile ilgili bir konu yok. AİHM kararlarına vurgu yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Ziyaret çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bekin, Kurtulmuş ile görüşmelerinde durum değerlendirmesini yaptıklarını belirterek "Rapor yazılımı konusunda da bizlere detaylı bilgi verdi. Biz de yarın başkanlık divanı olarak toplanacağız. Genel Başkan ve başkanlık divanı üyeleriyle bu raporu değerlendirip, ona göre de kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bundan sonra zaten son aşamaya gelindi. Son toplantıda da görüşlerimizi orada da ifade edeceğiz. Bizim en büyük temennimiz Türkiye'de artık bir an önce bu terör belasının ortadan kalkması, barış, huzur ve istikrarın oluşması gerçek manada demokratik hakların ortaya konulduğu bir Türkiye ortaya çıkmasıdır. Hepimizi kucaklayacak yeni bir düzenlemenin ortaya çıkması en büyük temennimizdir" diye konuştu.

"Halkın oyuyla seçilmiş olan belediye başkanlarının içeride olması son derece tutarsızlık ortaya koyuyor"

İçerikle ilişkili raporu henüz incelemediğini söyleyen Bekin, şu ifadelere yer verdi.

"Tabii verilen raporda dışarıdan bazı sızdırmalar olmuş. Ben raporun bir kısmına yurt dışından özet olarak fikir sahibi olmuştum fakat bugün detaylarıyla kritik olan maddeleri de tek tek izah getirdi. Diğer partilerin görüşleri doğrultusunda konsensüs içerisinde kaleme alındı ifade ettiler. Artık bu yeni düzenlemelerin yapılması Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na kalacak. Bu konuda da biz daha baştan olduğu gibi yapıcı bir politika içerisinde olacağımızı ifade etmek istiyoruz. Hiçbir zaman Türkiye'de ayrıştırıcı bir politika içerisinde olmadık. Bundan sonra da aynı şekilde herkesi kucaklayacak düzenlemelerin yapılması muhtemel niyetimizi ifade ediyoruz. Hukukun üstünlüğünün bir an önce ortaya konulması gerektiğini ifade ediyoruz. Üstünlüğün hukukunun Türkiye'ye hiçbir fayda getirmeyeceği, sadece insanlar arasında gerilim ve açlığa neden olacağını ifade etmek istiyoruz. Bu konularla ilgili de artık bu vakit ayrılığın daha yapıcı bir şekilde ortaya konulması, özellikle yargı üzerindeki siyasi erkin yani yürütmenin etkisinin artık azaltılması gerektiğini vurgulamak istiyoruz."

Birçok içeride olan kişilerin tekrar olan durumunun gözden geçirilmesi gibi öncelikle bu sorunların da çözüme kavuşturulması gerektiğini burada bir kez daha belirtmek istiyoruz. İnandırıcı olabilmek adına bu adımların da atılabilmesi gerekir. Halkın oyuyla seçilmiş olan belediye başkanlarının içeride olması son derece tutarsızlık ortaya koyuyor. Bu belediye başkanlarının da bir an önce dışarı çıkarılması konusunda burada kayyum uygulamasının sona erdirilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Ayrıca kaçma imkanı hiç olmayan başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere birçok belediye başkanlarının da adil bir şekilde yargılanırken dışarıda kalmak vasıtasıyla bunların yargılanmasını kamuoyu adına daha iyi olacağını ifade etmek istiyoruz."

"Ramazan'dan önce her şey bitecek şekilde bütün rapor takdim edilecek"

Bekin, Komisyon'un bu hafta çarşamba günü toplanacağına değinerek "Şimdi biz bunları inceledikten sonra bu hafta içerisinde büyük ihtimal toplanacak ve Ramazan'dan önce her şey bitecek şekilde bütün rapor takdim edilecek" dedi.

"Raporda gördüğümüz kadarıyla Umut hakkı ile ilgili bir konu yok"

"Umut hakkı" konusunun zaten gündeme geldiğine dikkat çeken Bekin, "Fakat raporda gördüğümüz kadarıyla Umut hakkı ile ilgili bir konu yok. AİHM kararlarına vurgu yapılıyor. Biz bunları tek tek inceleyeceğiz bu raporu okuduktan sonra biz de görüşümüzü ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı."