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Yeniden Refah Partisi ve STK'lar İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi ve STK'lar İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanlığı ve bazı sivil toplum kuruluşları (STK) İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto etti. Protesto eyleminde, Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, İsrail ve ABD aleyhine slogan attı. Konuşmalarda İsrail'in Gazze'deki katliamlarının durdurulması ve uluslararası hukuk önünde hesap verilmesi gerektiği vurgulandı.

Yeniden Refah Partisi ve STK\'lar İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarını protesto etti
16.12.2023 - 16:27,
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Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanlığı ve bazı sivil toplum kuruluşları (STK) İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde yapılan protesto eyleminde, Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, İsrail ve ABD aleyhine slogan attı.

Burada bir konuşma yapan Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanı Mustafa Yanılmaz, İsrail'in Gazze'deki katliamlarının her ne şekilde olursa olsun derhal durdurulması gerektiğini söyledi.

Başta ABD olmak üzere İsrail'e destek veren tüm ülkelerin uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini dile getiren Yanılmaz, "Oradaki kanı, vahşeti durdurmadıkça yapacağımız hiçbir açıklamanın anlamı yok. Derhal ateşkes sağlanmalıdır. Gazze'ye insani yardım koridoru oluşturulmalıdır. Kürecik ve İncirlik üsleri kapatılmalıdır. İslam ülkelerinden ve Türk dünyasından İsrail'e lojistik anlamında yapılan bütün ticaretler ya yavaşlatılmalı ya da kökten kesilmelidir." dedi.

Oyuncu ve manken Tuğçe Kazaz da Gazze'de çok büyük bir vahşet ve katliam yaşandığını belirtti.

İsrail'in saldırılarının arkasında ABD'nin olduğunu söyleyen Kazaz, ABD'nin insan hakları ve demokrasi söyleminin gerçekçi olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA
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