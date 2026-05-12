Yeniden Refah Sözcüsü Kılıç: "Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde İki Turda da Adayımız Genel Başkanımız Fatih Erbakan'dır"

(ANKARA) - Yeniden Refah Parti Sözcüsü Suat Kılıç, "Yeniden Refah Partisi'nin önümüzdeki seçimlerdeki Cumhurbaşkanı adayı Genel Başkanımız Fatih Erbakan'dır. Yeniden Refah Partililerin ikinci turdaki adayı da Fatih Erbakan olacaktır. Çünkü genel başkanımız Sayın Erbakan birinci turda ortaya koyacağımız çalışmayla ve seçim başarısıyla ikinci tura kalmayı başaracaktır. İkinci tura kalamazsanız kime oy verirsiniz sorusunu diğer partilere sormanızı tavsiye ediyorum" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin MYK toplantısı ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de çok derin bir geçim kirizi yaşandığını, 60 yaş üstü emekli bireylerin iş başvurularında rekor artışlar görüldüğünü belirten Kılıç, iş arayan emeklilerin, kadınların ve gençlerin sayısında yaşanan patlamanın, aile ekonomisindeki çöküşün göstergesi olduğunu söyledi.

Tarım ve hayvancılık sahasında da ciddi daralma yaşandığını, ikazlarına rağmen hükümet yetkililerinin harekete geçmediğini ifade eden Suat Kılıç, "Mutfakta yangın var diyoruz, harekete geçiremiyoruz. Gıda enflasyonu düşürülmeden enflasyon düşmez diyoruz sesimizi duyuramıyoruz. Mercimek Kanada'dan, fasulye Güney Amerika'dan, kara buğday Rusya'dan, sütü ürünleri Hollanda'dan, karkas et Polonya'dan, Uruguay'dan, Paraguay'dan. Böyle tarım politikası olmaz. Böyle hayvancılık politikası olmaz. Bugün eti, sütü, bakliyatı ucuza alırsınız. Ama köylüyü, çiftçiyi küstürürseniz, tarlasından, bağından, ahırından koparırsanız bugün ucuza ithal ettiğinizi yarın pahalıya bile bulamaz hale gelirsiniz. Tarım ülkesi Türkiye'yi tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlı hale getirirsiniz. Tarım ve hayvancılık Türkiye için milli güvenlik meselesidir" diye konuştu.

"TÜİK BAŞKANINI DEĞİŞTİRMEKLE ENFLASYON DÜŞMEZ"

Suat Kılıç, TÜİK Başkanının görevden alındığını, TÜİK Başkanını değiştirmekle enflasyonun düşmeyeceğini belirterek, "Enflasyonun nasıl düşeceği bellidir. Arz miktarını artıracaksınız. Üretimde verimliliği yükselteceksiniz. Gelir dağılımında adaleti sağlayacaksınız. Bir de yerli üreticiyi destekleyerek gıda enflasyonunu kontrol altına alacaksınız. Ülkemizde İran'ın, Rusya'nın, Ukrayna'nın 3,5 katı enflasyon varken 'bölgemizde savaş var' bahanesine sığınmayacaksınız" dedi.

"ANA DİLİN ÖĞRENİLMESİ VE ÖĞRETİLMESİ ÖNÜNDEKİ YASAL ENGELLER AŞILMALI"

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a yönelik statü tartışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Kılıç, şunları söyledi:

"Terör sorununa siyasi ve hukuki çözüm arayışlarını başından beri destekliyoruz. Ancak çözümün, Öcalan'ın özgürlüğüne endekslenmesini haksız ve yersiz bir ısrar olarak görüyoruz. Belediyelerdeki kayyım uygulamaları sona erdirilmeli, Ahmet Türk başta olmak üzere seçilmiş başkanlar görevine iade edilmelidir. Onlarca belediye başkanı tutuksuz yargılanıyor, sokakta dolaşabiliyor ama belediye başkanı olarak seçildiği koltuğa oturamıyor. Çözüm sürecinin kalıcı ve sağlıklı işleyişi bakımından bölgesel gelişmişlik farklarının azalacağı ve zamanla ortadan kalkacağı ekonomik adımlar atılmalıdır. Ana dilin öğrenilmesi ve öğretilmesi önündeki yasal engeller aşılmalıdır. Selahaddin Demirtaş gibi siyasi isimlerin yargılamaları tutuksuz olarak yapılmalıdır. Çözüm sürecinde güvenlik zaafı yaşanmamalı, devlet otoritesi sarsılmamalı, hukuka ve yargıya güven daha fazla aşınmamalıdır."

"ŞEFFAF SANDIK, TEMİZ SİYASET"

Yeniden Refah Sözcüsü Kılıç, 15 Mayıs Cuma günü Türkiye genelinde "Mahallede Refah Var" çalışmasını yapacaklarını, tüm mahallelerde, kırsal mahallelerde ve köylerde halkla buluşacaklarını, sıkıntıları, sorunları dinleyip not alacaklarını anlattı.

Üye kayıt çalışmaları da yapacaklarını aktaran Kılıç, "19 Mayıs Salı günü ise Türk siyasetinde yeni bir uygulamayı başlatacağız. Pilot uygulamasını Mersin'de yaptığımız. Şeffaf Sandık, Temiz Siyaset" dedi.

"VATANDAŞ PARTİ DEĞİŞTİREN BAŞKAN VE VEKİLLERE ÖFKE BİRİKTİRİYOR"

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Suat Kılıç, "Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Partiye geçmesini nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Belediye başkanlarının ve milletvekillerinin seçildikleri partide kalması doğal olanıdır, normal olanıdır, siyasi etik açısından doğru olanıdır. Belediye başkanlarının kendilerini seçen halkın iradesini yok sayıp yokmuş gibi davranıp parti değiştirmeleri hatta oyunda en kıyasiye rekabet halinde oldukları partiye geçmeleri kendilerini seçen halkın iradesini yok saymaktır, tanımamaktır. Kaldırıp çöpe atmaktır. Dolayısıyla bunun hesabının bir sonraki sandıkta verileceğini ben düşünüyorum. Belediye başkanlarının parti değiştirmesi, kendilerini seçen seçmenlerin de parti değiştirdiği anlamına kesinlikle gelmez, bunun altını net bir şekilde çiziyoruz."

Yeniden Refah Partisi'nden de seçilip ayrılan çoğu AK Parti'ye katılan belediye başkanları oldu. Bu ilçelere de ziyaretler yaptığımızda görüyoruz ki vatandaş kendilerine öfke biriktiriyor. Bu tavrı vatandaş benimsemiyor. 'Biz iktidar partisine oy verecek olsaydık seçimde zaten verirdik. Sen bizim oyumuzu Yeniden Refah Partili olarak alıp başka partiye geçmekle bizim irademizi yok saydın. Bizi tanımadın, kaldırıp bir kenara attın. Biz de sana bunun bedelini bir sonraki seçimde ödeteceğiz'. Vatandaşın bakışı ve yaklaşımı budur. Net. Tartışmaya kapalı."

"BİZİM İLK TURDA DA İKİNCİ TURDA DA ADAYIMIZ FATİH ERBAKANDIR"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, "cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2'inci turda Mansur Yavaş'ın aday olması halinde destekleyecekleri" yönündeki açıklamaların MYK'da gündeme gelip gelmediği sorusuna ise Kılıç, şunları kaydetti:

"Orada şöyle bir yanlış anlaşılma var. Sağın ortak adayı olarak çıkması halinde, şeklinde, esasında geliyor soru. Bu inançla çalışmadığınız takdirde zaten ikinci tura kalmak mevzubahis bile olmaz. O nedenle bizim irademiz, iddiamız bu yöndedir. İkinci tura kalamazsanız kime oy verirsiniz sorusunu diğer partilere sormanızı ben tavsiye ediyorum. Diğer partilere yayıncılar, youtuberlar televizyon ekranlarında sorsunlar. İkinci tura kalamadığınız takdirde adayınız Sayın Erbakan olur mu diye bu soruyu sorabilirler. Cevabını da alabilirler. Bizim adayımız Sayın Erbakan'dır. İkinci turda da adayımız Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'dır. Nokta."