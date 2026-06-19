Van'ın Başkale ilçesinde ileri düzeyde tedaviye ihtiyaç duyan yenidoğan bebek, ambulans helikopterle Bitlis'in Tatvan ilçesine sevk edildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Başkale Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeğin ileri düzeyde tedaviye ihtiyaç duyduğu belirlendi.
Doktorların yaptığı değerlendirme sonucu bebeğin ileri tetkik ve tedavi için başka merkeze sevk edilmesine karar verildi.
Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan bebek, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Yenidoğan Bebek Helikopterle Sevk Edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?