Yenidoğan Çetesi Davası'nda Skandal Açıklamalar - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Davası'nda Skandal Açıklamalar

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu, Yenidoğan Çetesi Davası'nda sağlık sistemine eleştirilerde bulundu.

18.11.2024 15:53
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Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL)- İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşması görülen Yenidoğan Çetesi Davası ile ilgili Bakırköy Adliyesi önünde açıklama yaptı. Kavuncu, " Türkiye'de artık bu acıların, bu trajedilerin, bu skandalların yaşamaması lazım. Bunlar sistemden kaynaklı problemlerdir. Bunlar siyasetin ta göbeğindeki meselelerdir. Kurumların mahvedildiği, her şeyin kişilerin iki dudağının arasına mahküm edildiği bir dönemde maalesef bu tür trajedileri biz her geçen gün daha fazla yaşamaya başladık" dedi.

SGK'yı dolandırarak yenidoğan bebeklerin ölümüne neden olan Yenidoğan Çetesi Davası'nın ilk duruşması, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor. İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, davayla ilgili Bakırköy Adliyesi önünde açıklama yaptı.

"Bu sistemin getirdiği en büyük sıkıntı da yargının bağımsızlığını kaybetmiş olması"

Daha önce İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in Sağlık Bakanlığı'na verdiği soru önergesini hatırlatan Kavuncu, "Meclis'in artık etkisiz olduğu, yetkilerinin hırpalandığı, yıpratıldığı bir ortamda muhalefet olarak bu kadar önemli bir konuda Türkiye'nin içinin yandığı, vicdanının sızladığı böyle önemli bir konuda vermiş olduğumuz soru önergeleri de karşılıksız kalıyor. Halbuki eskiden olduğu gibi verilmiş olan bu sorular bakanları direkt sözlü olarak verilen bu sorular, cevaplandığı müddetçe bu tür problemleri de belki bizler görmeyecektik. Bizler yaşamayacaktık. Bu yapı, bu ucube sistem bizim her hafta benzer skandallarla karşı karşıya kalmamıza yol açıyor. Bunları işte siyasi olarak gündeme getirmek, siyasete alet etmek falan gibi cümleler kuruluyor. Elbette ki bunların sistemsel problem olduğunu bizler hangi platformda dile getireceğiz. İşte geçen hafta beş tane evladımız ekonomik sıkıntılardan ötürü hayatını kaybetti. Halen bir Narin meselesiyle ilgili konuşuyoruz. Bakın bu sistemin getirdiği tabi en büyük sıkıntı da yargının bağımsızlığını kaybetmiş, yitirmiş olması" dedi.

"İYİ Parti olarak süreci sonuna kadar takip edeceğiz"

Yaşanan olayı büyük bir skandal olarak tanımlayan Kavuncu şöyle konuştu:

"Tabi öyle bir çark kurulmuş ki bir sürü canımızı yitirmişiz. Bebeklerimizi yitirmişiz. SGK 100 milyonlarca Türk lirası dolandırılmış. Eline makas almaması, neşter almaması gereken doktorlar ameliyata sokulmuş, bundan dolayı insanlarımız mağdur olmuş. Büyük bir skandal. Süreç tarafımızdan da takip ediliyor. Birçok siyasi parti, STK'lar, mahkeme sürecini takip ediyorlar. Biz de İYİ Parti olarak süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Türkiye'de artık bu acıların, bu trajedilerin, bu skandalların yaşanmaması lazım. Bunlar sistemden kaynaklı problemlerdir. Bunlar siyasetin ta göbeğindeki meselelerdir. Kurumların mahvedildiği, her şeyin kişilerin iki dudağının arasına yani mahküm edildiği bir dönemde maalesef bu tür trajedileri biz her geçen gün daha fazla yaşamaya başladık."

Yenidoğan Çetesi Davası\'nda Skandal Açıklamalar
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yenidoğan Çetesi Davası'nda Skandal Açıklamalar - Son Dakika

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