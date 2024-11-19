Yenidoğan Çetesi davası dünya basınında

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Bebeği ile uzaklaştırma kararı için adliyeye giden eşini vurdu

Yenidoğan Çetesi'nin neden olduğu bebek ölümleri, Türkiye'yi derinden sarstı. Yenidoğan Çetesi'nin yargılanmasına dün başlanırken, olay dünya basınında da geniş yer buldu.

ABD'li haber kuruluşu ABC News, İstanbul'daki birçok özel hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitelerini işleten baş sanık Dr. Fırat Sarı hakkında 583 yıla kadar hapis cezası istendiğini; savcıların sorgusu sırasında Sarı'nın, 1400 sayfalık iddianameye göre, bebeklere gerekli bakımın yapılmadığı, yenidoğan ünitelerinde yetersiz personel bulunduğu veya çalışanlarının uygun niteliklere sahip olmadığı suçlamalarını reddettiğini aktardı.

Fransa merkezli Fransız haber kuruluşu, davaya ilişkin haberini "'Yenidoğan Ölümleri Çetesi' Davası Başlarken Türkiye'de Öfke ve Acı" manşetiyle yayınladı. AFP'ye göre, İstanbul'da onlarca şüpheli, Türkiye'nin son yıllardaki en büyük sağlık skandalında geniş bir sosyal güvenlik dolandırıcılığı planının parçası olarak en az 10 bebeğin ölümüyle ilgili yargılanmaya başladı.

GÖSTERİCİLERİN EYLEMİNE DİKKAT ÇEKTİLER

ABD'de faaliyet gösteren Barron's gazetesi, duruşma başladığında adliye binası dışındaki göstericilerden bazılarının ''Ölü çocuklar büyümez'' sloganı taşıyan bir sıra boş puset dizdiğini, bazılarının ise Türk sağlık sistemindeki aşırı özelleştirmenin verdiği zararı kınadığını bildirdi.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post gazetesi, geçen ay ortaya çıkan vakanın, kamuoyunda öfkeye ve sağlık sisteminin daha fazla denetlenmesi çağrılarına yol açtığını belirtirken; olayın, ölümlerin bir kısmının gerçekleştiği dönemde İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na istifa çağrısı yapılmasına neden olduğunu kaydetti.

Londra merkezli haber kuruluşu BBC, Türkiye'de kırk yedi kişinin, yeni doğan bebeklerin hastaneler arasında kar amacıyla transfer edildiği iddia edilen bir dolandırıcılıkla bağlantılı olarak yargılanmaya başladığını ifade etti.

Hong Kong merkezli İngilizce bir gazete olan South China Morning Post gazetesi de yetkililerin İstanbul ve komşu bir ilde dokuz özel hastaneyi kapattığını belirtti.