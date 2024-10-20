Yenidoğan Çetesi'nin Usulsüzlükleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi'nin Usulsüzlükleri Ortaya Çıktı

İstanbul'da, Yenidoğan çetesinin hastanelerde evrak değiştirme çabaları ve usulsüzlükler belgelendi.

20.10.2024 11:48
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İstanbul'daki "Yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında kolluk kuvvetlerince hazırlanan fezlekede, şüphelilerin, Sağlık Bakanlığınca hastanelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde evrak saklamaya ve değiştirmeye ilişkin aralarında yaptıkları görüşmeler de yer aldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne 27 Mart 2023'te CİMER üzerinden gelen ve 21 Mayıs 2023'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne iletilen ihbar sonrası Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce hazırlanan fezlekede, "Yenidoğan çetesi"nin İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan ani denetimlerdeki evrak saklama, değiştirme çabaları ve yaşadıkları panik, HTS kayıtları ile polis değerlendirmesine yansıdı.

Yapılan çalışmalarda örgütün elebaşı Fırat Sarı başta olmak üzere tüm üyelerin, 25 Eylül ile 10 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan ani denetimlerle ilgili, birbirleriyle 111 telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Fezlekede yer alan değerlendirmede, Sağlık Bakanlığınca yapılan eş zamanlı denetimlerde hastanelerde birçok usulsüz işlemin açık ve net şekilde kayıtlara yansıdığı belirtildi. Denetim başladığında, şüphelilerin hemen birbirleriyle iletişim kurarak eksiklikleri tamamlamaya çalıştıkları; evrakı değiştirmek, saklamak için çeşitli yollara başvurdukları ifade edildi.

HTS kayıtlarında, örgüt üyelerinden Medilife Hastanesi sekreteri Sümeyye Özdemir'in sözde yöneticisi İlker Gönen'i aradığı; denetimcilerin sistem üzerinden hasta kontrolü yaptıklarını, hastaların epikrizlerinin kontrol edildiğini, alandaki hasta sayısı ile sistemde kayıtlı hasta sayısının uyumsuz olduğunu, bu nedenle denetçiler geldiğinde bazı hastaları alandan çıkartıp sakladıklarını ilettiğine ilişkin ifadeler yer aldı.

Bu görüşmenin devamında ise Özdemir'in, fazla hasta sayısını ekran üzerinden oynama yaparak düzelttiğini ancak kuvözlerin sayılması durumunda sıkıntıya düşeceklerini, denetçilerin yazılmayan 3 günlük hasta raporlarını ısrarla istediklerini Gönen'e ilettiğinin tespiti yapıldı.

"Doktor Zeki" iki hastanede aynı anda çalışıyormuş

Örgüt elebaşı Fırat Sarı ile İlker Gönen arasında geçen denetimlerle ilgili görüşmelerde ise Avcılar Medilife Hastanesi'nde Raşit isimli doktorun çalıştığı ancak dosyaların Zeki isimli doktor adına kayıtlı olduğu, bu sebeple denetim sürecinde dosyada adı geçen kişinin hastaneye gönderilmesi gerektiğine dair ifadeler yer aldı.

Söz konusu doktor Zeki'nin durumuyla ilgili Sarı'nın suç örgütü yöneticileriyle görüşmesi de kayıtlara geçti. Sarı'ya, yapılan eş zamanlı denetimler nedeniyle doktorun iki hastanede de aynı anda olamayacağı için sıkıntıya girileceğinin söylendiği tespit edildi.

Beymend Sağlık'ta medikal muhasebe elemanı olarak çalışan Zehra Çiçek ve kuruluşa bağlı Birinci Hastanesi'nde acil tıp teknisyeni olan Hakan Doğukan Taşçı arasındaki görüşmenin kayıtlarında ise hastaların sağlık raporları üzerinde usulsüz oynama yaparak denetime uygun hale getirdiklerine ilişkin ifadeler yer aldı.

Kayıtlarda, örgüt üyelerinin birbirleriyle görüşerek, denetimlerde yaşayacakları sorunları ve bunlara karşı neler yapabileceklerini tartıştıkları da tespit edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yenidoğan Çetesi'nin Usulsüzlükleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

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