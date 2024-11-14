Yenikapı Metro İstasyonu Geçici Olarak Kapatıldı

Güncel

(İSTANBUL) - Yenikapı Metro Hattı'nın yürüyen merdivenlerinde dumanlar yükseldiği haberlerinin üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi olan Metro İstanbul, konuya ilişkin "M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır" açıklamasını yaptı.

Yenikapı Metro Hattı'nın yürüyen merdivenlerinde dumanlar yükseldiğine dair haberler üzerine Metro İstanbul X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.

Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır."