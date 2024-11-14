(İSTANBUL) - Yenikapı Metro Hattı'nın yürüyen merdivenlerinde dumanlar yükseldiği haberlerinin üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi olan Metro İstanbul, konuya ilişkin "M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır" açıklamasını yaptı.
Yenikapı Metro Hattı'nın yürüyen merdivenlerinde dumanlar yükseldiğine dair haberler üzerine Metro İstanbul X hesabından şu paylaşımı yaptı:
"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.
Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır."
Son Dakika › Güncel › Yenikapı Metro İstasyonu Geçici Olarak Kapatıldı - Son Dakika
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