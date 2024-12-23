Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan'ın bazı mahallerinde su kesintisi yaşanacak - Son Dakika
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Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan'ın bazı mahallerinde su kesintisi yaşanacak

Ankara'nın bazı ilçelerinde su kesintisi uygulanacak.

23.12.2024 15:46
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Ankara'nın bazı ilçelerinde su kesintisi uygulanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle'deki Macun Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde yapımı devam eden kavşak çalışması nedeniyle içme suyu iletim hattı deplase edilecek.

Bu kapsamda Yenimahalle'de İlkyerleşim, Batı Sitesi, Uğur Mumcu, İnönü, Kardelen, Macun, Ostim, Serhat, Susuz ve Ata mahalleleri, Etimesgut'ta Göksu, Yavuz Selim, Şeyh Şamil, Devlet, Güzelkent, Şehit Osman Avcı ve Tunahan mahalleleri ile Sincan'da Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Mevlana, Gazi Osmanpaşa, Fatih, Gökçek, Törekent, Menderes, Çoğulu, Adalet, 29 Ekim, Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal mahallelerini etkileyecek bağlantı çalışması nedeniyle yarın saat 09.00'dan itibaren 24 saat boyunca su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan'ın bazı mahallerinde su kesintisi yaşanacak - Son Dakika

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