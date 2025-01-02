Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit: "Mersin'imizin Kurtuluş Günü Kutlu Olsun"

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(MERSİN)- Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bugün, birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek; kardeşlik, barış ve dayanışma duygularıyla Cumhuriyet'imizin aydınlık yolunda ilerlemek hepimizin görevidir. Geçmişten aldığımız güçle geleceğe daha büyük bir azim ve kararlılıkla yürüyeceğiz. Mersin'imizin kurtuluş günü kutlu olsun" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özyiğit mesajında, şunları kaydetti:

"Bugün, Mersin'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. 3 Ocak, Mersin için bir kurtuluş mücadelesi ve Cumhuriyet'imizin kuruluşuna giden yolda kararlılıkla atılan en önemli adımlardan biridir.

103 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nın ruhunu taşıyan Mersin halkı, vatan sevgisini ve bağımsızlık inancını tüm dünyaya haykırarak, bu toprakları düşman işgalinden temizlemiştir. Bu destansı mücadele, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde yükselen Cumhuriyet'imizin temel taşlarından birini oluşturmuş, özgürlük ve bağımsızlık kavramlarının milletimizin kalbindeki anlamını bir kez daha perçinlemiştir.

Bu zaferin ardından Mersin, Cumhuriyet'in kazanımlarıyla birlikte gelişerek güçlü bir şehir haline gelmiştir. Bugün, bizlere bu cennet vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bağımsızlık mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Onların bize bıraktığı emanetin sorumluluğu omuzlarımızdadır ve bu emaneti sonsuza dek yaşatacağız. Bugün, birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek; kardeşlik, barış ve dayanışma duygularıyla Cumhuriyet'imizin aydınlık yolunda ilerlemek hepimizin görevidir. Geçmişten aldığımız güçle geleceğe daha büyük bir azim ve kararlılıkla yürüyeceğiz. Mersin'imizin kurtuluş günü kutlu olsun."