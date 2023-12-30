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Yenişehir Belediyesi, Hal İçi Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Yenişehir Belediyesi, Hal İçi Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, belediye tarafından hal içi mevkisinde başlatılan altyapı çalışması sürüyor. Yenişehir Belediyesi, hal içinden 6 sokağın dekoratif parke taşlarıyla döşenmesine başladı. Tamamlandığında araç trafiğine kapatılacak hal içi, güzel bir görünüme kavuşacak. Çalışmanın 20 gün içinde tamamlanması hedefleniyor. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı ve esnaf ve halka teşekkür etti.

Yenişehir Belediyesi, Hal İçi Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor
30.12.2023 - 10:27,
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, belediye tarafından hal içi mevkisinde başlatılan altyapı çalışması sürüyor.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamada, hal içinden 6 sokağın dekoratif parke taşlarıyla döşenmesine başlandığı bildirildi.

Toplam 4 bin 250 metrekarelik bölüm tamamlandığında araç trafiğine kapatılacak hal içinin güzel bir görünüme kavuşacağı belirtilen açıklamada, çalışmanın 20 gün içinde tamamlanmasının hedeflendiği duyuruldu.

Açıklamada, "Bu süre zarfında bizlerden desteklerini esirgemeyen esnafımıza ve halkımıza teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, zemin yenileme işinde görevli ekiplerin çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
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