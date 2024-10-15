Yenişehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Maltepe Tiyatro Festivali'nde Sahne Aldı

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(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, İstanbul Maltepe Belediyesi'nin 6. Uluslararası Tiyatro Festivali'ne davet edildi. Festival kapsamında sahnelenen "Çok Tuhaf Soruşturma" adlı oyun, izleyicilerden tam not aldı.

Maltepe Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'ne Yenişehir Belediyesi'nin tiyatro ekibi de davet edildi. İstanbul'da gerçekleşen festivalde sahne alan Yenişehir Şehir Tiyatrosu, salonu dolduran sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Yenişehir Şehir Tiyatrosu, "Ortaoyuncular" adlı tiyatro topluluğunun kurucusu ve Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Ferhan Şensoy'un yazdığı "Çok Tuhaf Soruşturma" adlı oyunu sahneledi.

Başkan Abdullah Özyiğit, tiyatro ekibini başarıları dolayısıyla tebrik ederek, "Göreve geldikten sonra kurduğumuz Yenişehir Şehir Tiyatrosu, Maltepe'de sahne alarak Yenişehir'imizi ulusal bir platformda temsil etti. Çok prestijli bir festivale davet aldı. Tüm ekibimizi yürekten kutluyorum. Gelecekte de tiyatromuzun büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum. Yenişehir Belediyesi olarak sanatın her dalını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.