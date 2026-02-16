Yenişehir'de Bilim ve Teknoloji Rüzgarı: Fırst Lego League Challenge Mersin Yerel Turnuvaları Sona Erdi - Son Dakika
Yenişehir'de Bilim ve Teknoloji Rüzgarı: Fırst Lego League Challenge Mersin Yerel Turnuvaları Sona Erdi

16.02.2026 14:33  Güncelleme: 15:43
Yenişehir Belediyesi, teknoloji ve bilimin kalbinin attığı özel bir organizasyona ev sahipliği yaptı. “UNEARTHED” temasıyla düzenlenen “Bilim Kahramanları Buluşuyor/FIRST LEGO League Challenge Mersin Yerel Turnuvaları” deprem bölgesinden gelen takımların umut dolu projeleri ve genç mucitlerin heyecanıyla sona erdi.

22 sezondur Bilim Kahramanları Derneği tarafından organize edilen ve bu sezon Baymak ana sponsorluğunda hayata geçirilen Bilim Kahramanları Buluşuyor/ FIRST LEGO League Challenge Mersin Yerel Turnuvaları, 14-15 Şubat 2026 tarihlerinde Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ev sahipliğinde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Bilim, teknoloji ve dayanışmayı bir araya getiren organizasyonda 9-16 yaş arası çocuk ve gençlerden oluşan 4-10 kişilik takımlar, bu yılın teması "UNEARTHED" kapsamında arkeologların çalışma süreçlerinde karşılaştıkları sorunları araştırarak yenilikçi çözümler geliştirdi; tasarladıkları robotlarla ise arkeoloji temalı görevleri gerçekleştirdi.

9 şehirden 29 takım katıldı

Turnuvanın ilk günü olan 14 Şubat Cumartesi; Mersin başta olmak üzere Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana ve Adıyaman'dan gelen ortaokul düzeyindeki takımlardan oluşan 327 öğrenci, projelerini ve robot tasarımlarını jüri üyeleri ve ziyaretçilerle buluşturdu. Dün ise Adana, Kayseri, Mersin, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Niğde'den gelen lise takımları toplam 172 katılımcı ile turnuvada yer alarak çalışmalarını sergiledi.

Etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan Bilim Kahramanları Derneği Başkan Vekili Prof. Dr. Gökhan Malkoç, çocukların erken yaşta bilimle buluşmasının önemine dikkati çekerek, "Yerel turnuvalarda farklı alanlarda öne çıkarak ulusal turnuvaya katılmaya hak kazanan takımlar, 7–8 Mart'ta İzmir'de düzenlenecek ulusal turnuvada yer alacak. Orada da çalışmalarını başarıyla sürdüren takımlar, uluslararası turnuvalarda ülkemizi temsil edecek. Tüm okullara kapımız açık" ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinden gelen umut

Turnuvanın en anlamlı hikayelerinden biri ise deprem bölgesinden gelen takımlar oldu. Organizasyonda 15 yıldır koçluk yapan ve aynı zamanda Hatay Umutkent takımının koçu olan Mahmut Reyhani, üç yıl önce yaşanan 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'daki konteyner kentlerde yaşayan öğrencilerin turnuvaya hazırlanmasının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Koç Lisesi öğrencileri tarafından kurulan Koç Birlik Hareketi'nin sağladığı sponsor desteğiyle, Vehbi Koç Vakfı iş birliği ve Bilim Kahramanları Derneği yürütücülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında konteyner kentlerde yaşayan çocukların turnuvaya katılımının mümkün olduğunu belirten Reyhani, "Çocukların mutluluğunu görmek her şeye değer. Son 3–4 aydır boş zamanlarında büyük bir emekle hazırlandılar ve bugün burada bu heyecanı yaşıyorlar" dedi.

Arkeologların işini kolaylaştıran çözümler

Hatay Umut Konteyner Kent'ten gelen 11 yaşındaki Sevim Nur Para, tatil yapmadan hazırlandıklarını söylerken; 10 yaşındaki Yusuf Diker ise arkeologların kazı sırasında yaşadığı riskleri azaltmaya yönelik geliştirdikleri sensör destekli robot projelerini anlattı. Diker, robotlarının pH, nem, tuz ve sıcaklık sensörleri aracılığıyla toprak altındaki buluntulara ilişkin veri toplayarak zarar riskini azaltmayı hedeflediğini dile getirdi.

Adana Bahçeşehir Koleji öğrencisi Ahmethan Hasan Büyükkaragöz ise yağmur sensörüyle çalışan ve arkeolojik alanları yağıştan koruyan bir sistem geliştirdiklerini söyledi.

Mersin Toroslar Buluklu Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Funda Korucu da öğrencilerinin arkeolojik eserlerin tuz, nem ve asit yağmurlarından gördüğü zararları araştırarak robotik çözüm geliştirdiklerini dile getirdi.

Mersin Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencisi İlayda Turunç ise "Takım halinde çalışmayı öğrendik. Bu seneki yenilikçi projemiz Ali Efe robotumuz. Suyun altındaki tarihi eserleri zarar vermeden çıkartmak için kullandık ve geliştirmeye çalışıyoruz. Şu an elimizde prototipi var. Okulumuza başka projeler de yapmayı planlıyoruz. Okulumuzda bir tane Yörük isimli 2A insansız kara aracı geliştirdik. Onun üstünde çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Turnuvaya ev sahipliği yapan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, gençlerin teknoloji ve bilimle buluştuğu organizasyonun önemine dikkati çekti. Özyiğit, şöyle konuştu:

"Geleceğin dünyasını bu çocuklar inşa edecek"

"Yenişehir'i bilim ve kültür kenti yapma hedefiyle çalışıyoruz. Çocuklarımızın erken yaşta bilimle tanışması, takım ruhunu öğrenmesi ve üretim kültürü kazanması bizim için çok kıymetli. Bilimle büyüyen bir nesil istiyoruz. Geleceğin dünyasını bu çocuklar bu gençler inşa edecek. Burada gördüğümüz tablo umut verici, öğrencilerin arkeoloji gibi köklü bir geçmişi, geleceğin teknolojisiyle birleştirmeleri gurur verici. Deprem bölgesinden gelen çocuklarımızın da bu organizasyonda yer alması dayanışmanın en güzel örneği. Mersin'i bilimin merkezi yapma yolunda bu tür organizasyonlara kapılarımız her zaman sonuna kadar açık."

Turnuvanın lise kategorisinde şampiyonluk, Hatay'ın Defne ilçesinden "Apollon" takımıyla organizasyona katılan Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi öğrencilerinin oldu. Ortaokul kategorisinde ise birinciliği Kayseri Şehit Abdullah Şaşdım Ortaokulu'nun "Gençtek Kayseri" takımı elde etti.

Dereceye giren takımlar, gözünü İzmir'de düzenlenecek ulusal turnuvaya çevirdi.

Kaynak: ANKA

