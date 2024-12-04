Yenişehir'de Engelli Bireylerle Dayanışma Etkinliği - Son Dakika
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Yenişehir'de Engelli Bireylerle Dayanışma Etkinliği

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan Özyiğit, erişilebilir bir yaşam için çalışmalara devam edeceklerini ve engelli bireylerin sorunlarını çözeceklerini vurguladı.

04.12.2024 13:40
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(MERSİN) - Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Mersin'de yaşayan engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Yenişehir Belediyesi olarak erişilebilir bir yaşam için büyük bir çaba içerisinde olduklarını belirten Başkan Özyiğit, "Engelli bireylerimizin sorunlarını çözmek boynumuzun borcudur" dedi.

Mersin'de yaşayan engelli bireyler Yenişehir Belediyesi, Türkiye Sakatlar Derneği Mersin Şubesi ve Yenişehir Kent Konseyi iş birliğiyle organize edilen etkinlikte bir araya geldi. Başkan Özyiğit de etkinliğe katılarak engelli bireylerle buluştu. Etkinlik boyunca engelli bireyler ve aileleriyle sohbet eden Başkan Özyiğit, taleplerini dinledi ve Yenişehir Belediyesi'nin sağladığı desteklere ilişkin bilgi verdi.

"Yenişehir'de dayanışma ruhuyla engelleri birlikte aşıyoruz"

Yenişehir Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurdukları ve hanelerde incelemelerde bulunan Sosyal Hizmet Ekibi'nin yürüttüğü çalışmaların her zaman engelli bireylerin ihtiyaçlarına göre şekillendirildiğini belirten Özyiğit, erişilebilir bir yaşam için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Başkan Özyiğit, "Sosyal Hizmet Ekiplerimiz aracılığıyla engelli bireylerimizle daima iletişim halindeyiz. Bu ekiplerimiz, haneleri ziyaret ederek ihtiyaçları yerinde tespit ediyor ve bireylerin yaşam kalitesini artırmak için çözümler üretiyor. Eğer bir yara varsa, hep birlikte mücadele ederek o yarayı kapatma noktasında üzerimize düşeni yapıyoruz. Yenişehir'de dayanışma ruhu her zaman çok güçlü. Bu ruhla engelleri birlikte aşıyoruz" diye konuştu.

"Erişilebilir bir Yenişehir yaratma yolunda çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek"

Etkinlikte Türkiye Sakatlar Derneği Mersin Şubesi'nden gelen bir talebe de yanıt veren Özyiğit, "Derneğimizin bir engelli nakil aracı talebi oldu. Bu talebi en kısa sürede yerine getireceğiz. Çünkü engelli bireylerimizin sorunlarını çözmek bizim boynumuzun borcudur. Erişilebilir bir Yenişehir yaratma yolunda çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yenişehir'de Engelli Bireylerle Dayanışma Etkinliği - Son Dakika

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