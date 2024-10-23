Yerli Bulut ve Mühimmat Projesi İmzalandı

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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün müşahitliğinde, TSK Bulut Bilişim Sistemi Projesi Kapsamında Yerli Bulut Sanallaştırma Çözümü İmza Töreni ve Bozok Mühimmat Projesi Stratejik İş birliği imza töreni gerçekleştirildi.

İstanbul Fuar Merkezinde, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda gerçekleşen TSK Bulut Bilişim Sistemi Projesi Kapsamında Yerli Bulut Sanallaştırma Çözümü İmza Töreni ve Bozok Mühimmat Projesi Stratejik İş birliği imza töreni gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün müşahitliğinde imzalar atıldı. Bakan Kacır, "Huzurlarınızda savunma sanayi başkanımız Sayın Profesör Doktor Haluk Görgün'e TÜBİTAK adına da şükranlarımı sunuyorum. Özellikle ana yüklenicileri olan vakıf şirketlerimizin Aselsan'ın, Roketsan'ın, TUSAŞ'ın, Havelsan'ın hem TÜBİTAK enstitüleriyle hem de ekosistem paydaşlarıyla yakın çalışmasını, iş birliğini, teşvik edici, destekleyici çok önemli işlere imza atıyor. Hem kendisine hem ekibine huzurlarınızda şükranlarımı sunuyoruz sağ olsunlar" dedi.

'BU MÜHİMATLAR İHRACAT EDİLECEK'

Baykar ve Tubitak Sage arasında 'Bozok Mühimmat Projesi kapsamında stratejik iş birliği anlaşması gerçekleştirildi. 2014 yılından bu yana yürütülen bir proje olduğunu dile getiren SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "Bugün burada Baykar'la TÜBİTAK SAGE arasında Bozok mühimmatının seri imalatına yönelik bir sipariş anlaşması imzalanmıştır. Malumunuz, Bozok, 2014 yılından bu yana yürüyen bir proje. Sayın Bakanımızın büyük destekleri bu projenin hayata geçmesi adına bin adetlik bir akıllı Bozok mühimmatı üretimi anlaşması bu. ve yüzde yüz ihracat. Afrika'da iki tane Baykar müşterisi ülkeye burada SAGE bünyesinde üretilen bu mühimmatlar ihraç edilecek. Tabii Türkiye'de, Roketsan tarafından üretilen mamuller çok büyük başarı kaydetti. Binlercesi hem ihraç ediliyor hem yurt içinde kullanılıyor. Bozok'ta buna alternatif bir ürün olarak, buna benzer bir ürün olarak daha farklı özelliklerle öne çıktı. Ben hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.