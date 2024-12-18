Yerli Malı Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Güncel

Kars'ın Sarıkamış ile Ağrı'nın Hamur ilçelerinde, "Yerli Malı Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sarıkamış 29 Eylül İlköğretim Okulu'nda düzenlenen etkinlikte veliler ve öğretmenler tarafından hazırlanan yöresel lezzetler, katılımcılara ve öğrencilere ikram edildi.

Okul Müdürü Gülten Alkan, hafta kapsamında, yatırım ve Türk mallarının kullanımı hakkında bilinçli bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Sınıf öğretmeni Hilal Çitçi'nin organizesiyle düzenlenen program, öğrencilerin yaptığı Temur Ağa ve meyve gösterileriyle renklendi. Yüz boyama ekibi ve palyaçolar öğrencileri eğlendirdi, geleneksel lezzetler ikram edildi.

Etkinlik, Sarıkamış Gençlik Merkezi yöresel halk oyunları ekibinin sunduğu gösteriyle sona erdi.

Programa, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ve eşi Sema Aslantatar, Sarıkamış Gençlik Merkezi Müdürü Bülent Yıldırım, İlçe Müftüsü Muhammed Divani, öğretmenlerle vatandaşlar katıldı.

Ağrı

Ağrı'nın Hamur ilçesinde de Osman Gazi Ortaokulunda program düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, Belediye Başkanı İsmet Aslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş'ün katıldığı etkinlikte yerli ürünler sergilendi.

Programın devamında tatlı çeşitleri ve çeşitli yemekler katılımcılara ikram edildi.