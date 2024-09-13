Yerli Uçuş Kontrol Kartı Üretimi Başladı - Son Dakika
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Yerli Uçuş Kontrol Kartı Üretimi Başladı

İpek Yolu Roket Takımı, yurtdışından ithal edilen Uçuş Kontrol Kartı’nı yerli olarak üretmeye başladı.

13.09.2024 20:57
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İpek Yolu Roket Takımı'ndan yerli ve milli 'Uçuş Kontrol Kartı'

ELAZIĞ - Roketlerin vazgeçilmez parçası olan ve yurtdışından ithal edilen Uçuş Kontrol Kartı, Elazığ İpek Yolu Roket Takımı tarafından yerli ve milli olarak üretilmeye başlandı.

İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi bünyesinde 2021 yılında kurulan İpek Yolu Roket Takımı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. TEKNOFEST'te Türkiye 2 ve 3'üncülüğünün yanı sıra birçok başarı elde eden takım, son olarak roketlerde kullanılan ve ithal edilen SkyLogıc Uçuş Kontrol Kartı'nı geliştirdi. SkyLogic Uçuş Kontrol Kartı Roketsan tarafından askeri standartlar altında yapılan 8 farklı teste tabi tutularak onaylandı ve TEKNOFEST'in yayınlamış olduğu Ticari Uçuş Kontrolü Bilgisayarları Listesi'nde yerini aldı. Bu çerçevede ürün ilk olarak çalışmalarını sürdüren 100 roket takımına hediye edildi.

Ürün hakkında bilgi veren Mekatronik Teknikeri Beytullah Türk, " İpekyolu Roket Takımı 2021 yılından beri TEKOFEST'lere hazırlanıyor. Bu alanda Türkiye 2 ve 3'üncülüğü, en iyi takım ruhu, en iyi sunum ödüllerimiz bulunmaktadır. Yarışmaya hazırlandığımız yıldan itibaren uçuş kontrol kartı üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Takımların en çok zorlandığı kısımlardan bir tanesi uçuş kontrol kartlarını yurtdışından temin etmek oluyordu. Bizde bu alanda kendi üretmiş olduğumuz özgün uçuş kontrol kartımızı ROKETSAN testlerine tabi tuttuk. Bu kartı ticari hale getirmek için çalışmalarda bulunduk. ROKETSAN testlerinden başarıyla geçen SkyLogic ticari uçuş kontrol kartımız onaylandı. ROKETSAN'ın listesine 9. sıradan girdi" dedi.

"Uçuş kontrol kartı, roketlerin beyni olarak geçiyor"

Türkiye'de bunu başarabilen tek roket takımı olmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Türk, "Diğer kalan 8 firma yurtdışından temin etmek zorunda kalıyor. Bu konuda İl Özel İdaresi bizlere çok büyük destekte bulunarak üretmiş olduğumuz SkyLogic Uçuş Kontrol Kartı'nı 100 takıma ücretsiz olarak hediye etmek istedi. Ticari uçuş kontrol kartı, roketlerin beyni olarak geçiyor. Roketlerin ayrılma sistemlerini, yüksekliklerini, verilerini olmak üzere tüm hepsini bu kart üzerinde toplaması gerekiyor. Roketlerde olmazsa olmaz kartlardan bir tanesidir. Hem özgün olarak yapılabiliyor hem de ticari olarak bulunmak zorundadır. Bizde bu kapsamda diğer 100 roket takımına ücretsiz olarak gönderdik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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