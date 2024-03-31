Yerli ve yabancı gazeteciler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri\'ni basın izleme merkezlerinde takip ediyor

Yerli ve yabancı gazeteciler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin oy sayım sürecini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kurulan basın izleme merkezlerinde takip ediyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni takip eden ulusal ve uluslararası basın mensuplarının gelişmelere sağlıklı ve hızlı ulaşması için Ankara ve İstanbul'da basın izleme merkezleri oluşturdu.
Yerli ve yabancı basın mensuplarının, gün içindeki gelişmeler ile sandıklar kapandıktan sonra oy sayım sürecini takip etmesi için açılan merkezlerde, haber kanallarının yayınları dijital ekrana yansıtılıyor.
Basın merkezlerinde seçim sonuçlarına dair veriler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından sağlanıyor. Basın mensuplarına seçim sonuçlarını anlık takip etme imkanının yanı sıra teknik altyapı, simultane tercüme ve canlı yayın olanağı veriliyor.
Öte yandan, merkezlerde, Türkiye'nin geçmişten bugüne çok partili siyasi hayatı, demokrasi ve seçim tecrübeleri, seçim kampanyalarına ilişkin fotoğraf ve görüntüleri içeren "Türkiye'nin Seçim Tarihi ve Demokrasi Tecrübesi" temalı sergi de izlenime sunuluyor.
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Elazığ'ın Günbağı köyünde muhtarlık seçimlerinde aday olan Mustafa Demir, kurayla kaybettiği seçimin ardından kalp krizi geçirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalelere rağmen Demir kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Zonguldak'ta yapılan Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP'li Tahsin Erdem, resmi olmayan sonuçlara göre zaferini ilan etti. Erdem, Valilik binası önünde kutlama yaptı ve destekçilerine teşekkür etti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Vedat Soner Başer, Gümüşhane'nin yeni belediye başkanı oldu. Partililer seçim zaferini coşkuyla kutladı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde sayımların tamamlanmasının ardından oylar torbalara konulup Diyarbakır İl Seçim Kuruluna getirildi. Görevlilerin polis kontrolünden geçtikten sonra İl Seçim Kurulu önünde beklemesi sonucu oy torbası kuyruğu oluştu.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaparak, CHP'nin yeni ruh ve mücadele azmiyle Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir başarı ortaya koyduğunu belirtti.
Afyonkarahisar'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan CHP adayı Burcu Köksal, yaklaşık 52 bin oy alarak Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı oldu.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre mevcut Belediye Başkanı Ömer Günel, seçimi önde götürürken, CHP Kuşadası İlçe Binası önünde toplanan kalabalık kutlamalara başladı.
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