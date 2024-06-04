Yeryüzü Doktorları Derneğinden kurban kampanyasına destek çağrısı - Son Dakika
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Yeryüzü Doktorları Derneğinden kurban kampanyasına destek çağrısı

Yeryüzü Doktorları Derneğinden kurban kampanyasına destek çağrısı

Yeryüzü Doktorları Derneği, "Kurban olsun, sağlık olsun" kampanyasında daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak için destek çağrısı yaptı.

04.06.2024 11:36
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Yeryüzü Doktorları Derneği, "Kurban olsun, sağlık olsun" kampanyasında daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak için destek çağrısı yaptı.

Derneğin açıklamasına göre, Yeryüzü Doktorları, başta Gazze ve deprem bölgesi olmak üzere Afganistan'dan Kamerun'a, Yemen'den Kosova'ya 23 ülkedeki ihtiyaç sahibine Kurban Bayramı sevincini ulaştırmayı hedefliyor.

Sağlık hizmetine erişimin çok kısıtlı olduğu ve salgın hastalıkların sık görüldüğü Çad'da kurulan Sido Sağlık Merkezi'nde, Türkiye'den giden gönüllü pediatri uzmanı ve aile hekimiyle hizmet verilecek.

Gazze'ye kurban bağışları konserve olarak ulaştırılacak

İnsani krizin sürdüğü ve açlıktan çocukların hayatını kaybettiği Gazze'de yıllardır sağlık hizmeti veren, halkın temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam eden dernek, bölgede kurban çalışmaları gerçekleştirecek.

Dernek, mücbir sebeplerden dolayı kesimleri Gazze dışında üçüncü bir ülkede yapıp kurban etlerini konserve haline getirip Refah Sınır Kapısı'ndan bölgeye ulaştırmayı planlıyor.

"Gelin, sizler de kurban bağışlarınızı bizlere ulaştırın"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yahyahan Güney, geçen yıl deprem felaketinde olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'nı buruk karşılayacaklarını, Gazze'de insanların ağır şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini aktardı.

Gazze'de en büyük sağlık sorunları arasında ağır yaralanmalar ve uzuv kayıplarının bulunduğunu, ileri seviye ameliyatların çok kısıtlı yapıldığını belirten Güney, gıdaya ve temiz suya erişimin kısıtlı olması sebebiyle akut gastroenterit, yıkımlar sebebiyle de solunum enfeksiyonlarının yaygın görüldüğüne, Hepatit A'nın ise tüm yaş gruplarında artış gösterdiğine işaret etti.

Deprem bölgesindeki çalışmalarını da sürdürdüklerini, ihtiyacın devam ettiği Hatay'da kurbanları depremzedelere ulaştıracaklarını aktaran Güney, "Gelin, sizler de kurban bağışlarınızı bizlere ulaştırın, ihtiyaç sahiplerine destek olalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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