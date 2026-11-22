Yeryüzü Doktorları Derneği, Lübnan'daki Filistinli mültecilerin sağlık hizmetlerine erişimini desteklemek amacıyla Nahr El Bared Mülteci Kampı'nda ücretsiz muayene gerçekleştirip ilaç desteği verdi.

Kızılhaç Dernekleri Federasyonu tarafından 1949'da kurulan ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından desteklenen Nahr El Bared Mülteci Kampı'nda kayıtlı yaklaşık 49 bin mülteci bulunuyor.

UNRWA verilerine göre, 32 bin 500 civarında Filistinlinin yaşadığı kamp, 2007'de silahlı çatışmalar sırasında büyük bir yıkıma uğramasının ardından yeniden inşa sürecine girdi.

Kampta, ayda yaklaşık 3 bin 500 hastanın muayene edildiği Şifa Sağlık ve İnsani Hizmetler Derneği (Al Shifaa) tarafından işletilen Al-Bared Sağlık Merkezi bulunuyor.

Merkezde çocuk hastalıkları, kadın doğum, ortopedi, dahiliye, kulak, burun ve boğaz, ağız ve diş sağlığı, kardiyoloji ve acil kliniği ile tahlil laboratuvarı yer alıyor.

Hastalardan 10-15 dolar arasında muayene ücretinin alındığı merkezde, 30'u doktor olmak üzere 50 sağlık görevlisi çalışıyor. Her gün poliklinik muayenelerinin yapıldığı merkezde, acil birim 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Merkezdeki muayenelerde daha çok kadın ve çocuklara ilişkin sağlık sorunlarıyla karşılaşılırken özellikle kirli sudan kaynaklanan enfeksiyonlar ve cilt hastalıkları yaygın görülüyor.

Hastalardan yoğun ilgi

Filistinli mültecilere yönelik sağlık desteğini sürdüren Yeryüzü Doktorları Derneğinin 2 aile hekimi, 1 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 2 proje koordinatöründen oluşan gönüllü sağlık ekibi, Nahr El Bared Mülteci Kampı'ndaki sağlık merkezinde ücretsiz birinci basamak sağlık hizmeti verdi.

Kamp sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği sağlık hizmetinde, doktorlar muayene edip reçete yazarken, ilaçlar da ücretsiz dağıtıldı.

Sağlık hizmetinden yararlanan çocuklarda üst solunum yolu ve kulak enfeksiyonları ile öksürük, erişkinlerde ise özellikle kronik hastalıklar öne çıktı.

Doktorlar muayene ettikleri hastaları, özellikle tiroid, şeker ve tansiyon gibi kronik hastalıkların takibi konusunda uyarırken, yine vitamin kullanımı, çocukların beslenmesi ve erken tanı süreçlerine ilişkin bilgi verdi.

"Kardeşlerimiz için ne yapabiliriz düşüncesini eyleme geçirmek, insanı mutlu ediyor"

Sağlık merkezinde çocuk hastaların muayenesini yapan aile hekimi Ferhat Temizyürek, daha önce 2021'de Suriye'nin İdlib bölgesinde gönüllü sağlık hizmetine katıldığını söyledi.

Filistinli çocukları muayene etmesinin, onlar için bir şeyler yapabilmenin kendisini mutlu ettiğini aktaran Temizyürek, "Halk oldukça sıcakkanlı ve mutlu yaklaştı. Yardım için geldiğimizi görmeleri sevindirici oldu. Onların mutluluğunu görmek bizi de sevindirdi. Özellikle Filistinli kardeşlerimize yardım edebilmek, elimizden bir şey gelmesi, 'Kardeşlerimiz için ne yapabiliriz?' düşüncesini eyleme geçirmek, onların yaralarına bir damla su taşımak gibi faydamız olduğunu görmek insanı mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Temizyürek, muayene ettiği çocuklarda genellikle üst solunum yolu ve kulak enfeksiyonu ile öksürük sorunları yaşadığını dile getirerek, gerekli kontrollerini yaptığı çocuklara ilaçlarını verdiklerini anlattı.

Lübnan'daki sağlık hizmeti 28 Kasım'a kadar sürecek

Konuşma geriliği, tekrarlayıcı hareketler ve ismine tepki vermeme gibi belirtiler gösteren bazı çocukların otizm şüphesiyle gelişimsel pediatriye yönlendirildiğini belirten Temizyürek, buradaki mültecilerin sağlık hizmetlerine ücretsiz ulaşabilmesi için yardım kuruluşlarının desteğine ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Yeryüzü Doktorlarının gönüllü sağlık ekibi, Trablusşam'daki Beddavi Mülteci Kampı ile Beyrut'taki Burj Al Barajna Kampı'nı da ziyaret edecek.

Gönüllü hekimler, kamplarda yaşayan mültecileri muayene ederek ihtiyaç duyulan ilaçları dağıtacak.

Ekibin bölgedeki çalışması 28 Kasım'a kadar devam edecek.