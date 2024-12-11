Yeşilay, AB Komisyonu'nda Uyuşturucu ile Mücadele Stratejisini Paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeşilay, AB Komisyonu'nda Uyuşturucu ile Mücadele Stratejisini Paylaştı

Yeşilay, AB Komisyonu\'nda Uyuşturucu ile Mücadele Stratejisini Paylaştı

Yeşilay, AB'de uyuşturucu önleme ve iyileştirme stratejilerini savunarak, serbestleştirme tehlikesine dikkat çekti.

11.12.2024 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay, Avrupa'da yaygınlaşan serbestleştirme stratejisi karşısında, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nda uyuşturucuyla mücadelede "önleme ve iyileşme" üzerine görüşlerini aktardı.

Yeşilay Dış İlişkiler Direktörü Ergin Beceren, Brüksel'de düzenlenen AB Komisyonu bünyesindeki uzman grubu olan Uyuşturucu Üzerine Sivil Toplum Forumu'nun (The Civil Society Forum on Drugs-CSFD) yıllık toplantısına katıldı.

Beceren, toplantı sonrasında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye Yeşilay'ının bu yıl Forum'a üye olduğunu söyledi.

Uyuşturucuyla mücadelede iki ana akım olduğunu belirten Beceren, bunlardan birinin "önleyicilik ve iyileşme", diğerinin ise endüstri tarafından bir dönem nikotin örneğinde olduğu gibi "serbestleştirme yanlısı zarar azaltma" olduğunu anlattı.

Beceren, "Biz Türkiye'de uyuşturucu kullanımının önlenmesi üzerine çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Yeşilay'ın bu anlayışla sağladığı hizmetlerin Avrupa genelinde yayılması ve AB Komisyonu'na anlatılması için toplantıya katıldıklarını vurgulayan Beceren, AB Komisyonu ve üye ülkelerde genel olarak hakim olan serbestleşme yönündeki yaklaşımın, toplum sağlığı ve güvenliği açısından çok ciddi sonuçları olduğunun altını çizdi.

Beceren, "Biz Türkiye Yeşilayı olarak diyoruz ki; Önleyebildiğimiz kadar önleyelim, iyileştirebildiğimiz kadar iyileştirelim." dedi.

CSFD'nin bir uzman grubu olması nedeniyle tavsiyelerinin AB Komisyonu tarafından dikkate alınarak, politika yapım süreçlerini etkilediğine işaret eden Beceren, aday ülke konumundaki Türkiye'nin AB'de toplum sağlığına katkıda bulunmak için gösterdiği çabaya dikkati çekti.

Almanya'daki serbestleştirme diğer AB ülkelerine de sıçrayabilir

Türkiye Yeşilayının 97 ülkede bulunan kollarından biri olan Avusturya Yeşilayı "Verein Neubeginn" Temsilcisi Sara Evli Özhan da AB Komisyonunu uyuşturucu kullanımının önlenmesinin önemi, tedavi hizmetlerinin yaygınlaştırılması konularında yönlendirerek katkı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Özhan, Almanya'nın kenevir kullanımını yasallaştırdığını anımsatarak, "AB'nin diğer ülkelerinde de bu yönde bir çalışmanın olabileceğini öngörüyoruz. Nitekim AB Komisyonu içinde bu anlamdaki konuşmalar da arttı." diye konuştu.

Yeşilay geçen hafta da Avrupa Parlamentosunda 3 günlük etkinliğe katılmış, alkolün zararlarına karşı mücadelede Türkiye örneğini anlatmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Politika, Brüksel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilay, AB Komisyonu'nda Uyuşturucu ile Mücadele Stratejisini Paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:14 Donald Trump: Suriye kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar Donald Trump: Suriye kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar
20:02 İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü
19:26 Ukrayna’nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya’dan tedirgin eden açıklama Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama
18:59 Esad son ana kadar bu evde bekledi Etrafa saçılmış fotoğraflar dikkat çekti Esad son ana kadar bu evde bekledi! Etrafa saçılmış fotoğraflar dikkat çekti
17:44 İşte Esad’ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası
06:41 Güney Kore’de sıkıyönetim ilanını öneren eski bakan intihar girişiminde bulundu Güney Kore'de sıkıyönetim ilanını öneren eski bakan intihar girişiminde bulundu
01:56 2025 Bütçeleri TBMM’de Kabul Edildi 2025 Bütçeleri TBMM'de Kabul Edildi
01:16 Bakan Fidan’dan DEM sıralarına: Girip yok etmediğiniz bir Kürt partisi var mı Bakan Fidan'dan DEM sıralarına: Girip yok etmediğiniz bir Kürt partisi var mı?
01:01 Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı
00:46 Zelenskiy: Rus İHA’ları UAEA Konvoyuna Saldırdı Zelenskiy: Rus İHA'ları UAEA Konvoyuna Saldırdı
00:36 ’İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü’ iddiasına Yılmaz Tunç’tan belgeli yanıt 'İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü' iddiasına Yılmaz Tunç'tan belgeli yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 20:40:15. #1.12#
SON DAKİKA: Yeşilay, AB Komisyonu'nda Uyuşturucu ile Mücadele Stratejisini Paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.