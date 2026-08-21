Yeşilay Bisiklet Turu Yarı Maratonu nedeniyle 3 ilçede yollar kapanacak

(İSTANBUL) Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından gerçekleştirilecek olan Yeşilay Bisiklet Turu Yarı Maratonu dolayısıyla pazar günü Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Valiliği, Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından gerçekleştirilecek olan Yeşilay Bisiklet Turu Yarı Maratonu dolayısıyla 23 Ağustos 2026 Pazar günü trafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar hakkında açıklama yaptı. Açıklamaya göre kapanacak ve alternatif yollar şöyle:

Fatih'te 07.00 itibarıyla kapanacak ve program bitimine kadar kapalı kalacak yollar; Galata Köprüsü, Sahil Kennedy Caddesi (Çatladıkapı-Sirkeci ışıklar arası), Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Abdülezel Paşa Caddesi, Mürselpaşa Caddesi, Kadir Has Caddesi.

Alternatif yollar;Unkapanı Köprüsü (Atatürk Köprüsü), Millet Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı.

Beyoğlu ilçesinde; Meclisi Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Tershane Caddesi, Necatibey Caddesi, İnönü Caddesi Mke Binası ile Şehitler Tepesi Arası, Bedri Karafakioğlu Caddesi, Mebusan Yokuşu Sokak, İnebolu Sokak, Boğazkesen Caddesi Defterdar Yokuşu Sokak ile Meclisi Mebusan Cadde Arası, Galata Köprüsü Eminönü İstikameti.

Alternatif yollar; Tarlabaşı Bulvarı, Dereboyu Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, İnönü Caddesi, Evliya Çelebi Caddesi, Refik Saydam Caddesi, Boğazkesen Caddesi, Mete Caddesi, Asker Ocağı Caddesi.

Beşiktaş ilçesinde; Dolmabahçe Caddesi, Beşiktaş Caddesi, Dolmabahçe Tünel Çıkışı Kadırgalar Cadde Dönüşleri ile Dolmabahçe Meydan Arası.

Alternatif yollar; Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi, Kadırgalar Caddesi.