Yeşilay\'dan Kısa Film Yarışması Ödülleri

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Yeşilay tarafından bu yıl 8. kez düzenlenen "Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması" ödülleri, Sepetçiler Kasrı Camlı Köşk'te gerçekleştirilen törenle takdim edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği yarışmaya, Türkiye genelinde ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim dahil üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler katıldı.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, ödül töreninde yaptığı konuşmada, bağımlılıkla ilgili bitmez bir mücadele sürdürdüklerini söyledi.

Dinç, Yeşilay olarak 104 yıldır bağımlılıkla mücadele ettiklerini belirterek, "Önceden sadece alkol, uyuşturucu ile mücadele ederken sonrasında sigara ve diğer davranışsal bağımlılıklar da başladı. Bu bağımlılıklar çocuklarımızı, gençlerimizi çok daha fazla tehdit eder hale geldi. Bağımlık endüstrisi her mahalleye, her sokağa girer hale geldi. Bu, bizim sorumluluğumuzu çoğaltıyor." dedi.

Bağımlılıkla mücadele için her türlü kanalın kullanılacağını dile getiren Dinç, şunları ifade etti:

"Bu noktada insanımızın en çok etkilendiği, hayatına tesir ettiği kanal hiç şüphesiz hikaye anlatmak. Bunu da yapmanın en güzel yolu, en akılda kalıcı yolu, en renkli yolu filmler oluşturmak. Yarışmaya katılan genç kardeşlerimize, eser üreten, fikir üreten, emek veren genç kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Onların filmleriyle milyonlarca gence ve çocuğa ulaşacağız. Milyonlarca anne babanın yükünü hafifletmiş olacağız. Bu filmler burada kalmayacak. Bütün mahallelerimize, bütün sokaklarımıza gidecek. Bağımlılık konusunda mücadelemizi, hiçbir gencimizi bağımlılık endüstrisine kaptırmamak konusundaki kararlılığımızı her yerde ifade edeceğiz."

Yarışmaya 104 kısa filmle başvuru yapıldı

"Gençlerin Gözünden Uyuşturucu Madde Bağımlılığı" temasıyla düzenlenen yarışmada birincilik ödülü "Kalem" filmiyle Nephan Baykal'ın, ikincilik ödülü "Kabusun Dışında Kal" filmiyle Hanife Gamze Dönmez'in, üçüncülük ödülü ise "Çerçeve" filmiyle Mehmet Akif Güler'in oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü "Aynı Hayatın İçinde" filmiyle Ozan Ulusu'ya, Halkın Favorisi ödülü ise "Yarım" filmiyle Deniz Mıdık'a verildi.

Sanatın gücü kullanılarak gençlere uyuşturucu madde bağımlılığının zararlarını anlatmak amacıyla düzenlenen yarışmanın jürisinde, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, SETEM Genel Başkanı Mehmet Güleryüz, Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan, Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Yıldız, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu yer aldı.

Bağımlılıklarla mücadelede gençlerde farkındalık ve bilinç oluşturmanın hedeflendiği yarışmaya 104 kısa filmle başvuru yapıldı.

Dereceye giren kısa filmlerin de gösterildiği tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.