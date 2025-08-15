Yeşilay\'dan Kur\'an Kursuna Bağımlılık Eğitimi

Yeşilay Batman Şubesince Kur'an kursu öğrencilerine teknoloji bağımlılığı eğitimi verildi.
İl Müftülüğü işbirliğiyle Yıldız Cami Kız Kur'an kursunda gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere bilgilendirme yapıldı, bağımlılık ile ilgili oyunlar oynandı.
Yeşilay Batman Şubesi Gençlik Komisyonu Başkanı Yusuf Güzel, bağımlılığın her türlüsü ile mücadeleye devam ettiklerini belirtti.
Teknolojinin doğru ve kontrollü kullanılması gerektiğini bildiren Güzel, "Tablet, telefon ve diziler çocuklarımızı olumsuz etkiliyor. Ailelerimizin bilinçlenmesini istiyoruz. Hepinizi Yeşilay'a bekliyoruz." dedi.
