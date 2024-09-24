Yeşilay, Yurt Dışında Danışmanlık Hizmeti Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeşilay, Yurt Dışında Danışmanlık Hizmeti Başlattı

Yeşilay, yurt dışında bağımlılıkla mücadele edenler için Türkçe ücretsiz destek sunuyor.

24.09.2024 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay, alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığından kurtulmak isteyenlere ve yakınlarına ücretsiz hizmet veren Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çalışmalarını yurt dışına taşıdı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 81 ilinde bulunan 107 YEDAM ile bağımlılıkla mücadele edenlere ve yakınlarına ücretsiz hizmet sunulurken büyük bir adım atıldı.

Yeşilay, Türkçe, ücretsiz ve çevrim içi psikososyal destek hizmetine ilk etapta Azerbaycan, Almanya ve Avusturya'da başladı.

Yurt dışında yaşayan, Türkçe konuşan kişilerin, bağımlılık sorunlarıyla mücadele ederken genellikle dil bariyerleri, yerel destek sistemlerine erişim eksiklikleri ve yüksek danışmanlık ücretleri gibi zorluklarla karşılaştığını göz önünde bulunduran Yeşilay bu hizmetini hayata geçirdi.

Yurt dışından destek almak isteyenler, "+90 212 444 79 75" numaralı danışma hattını arayarak veya mesaj gönderip merkeze ulaşabilecek.

Aramalar uzman ekipler tarafından anında yanıtlanacak ve mesajlara en kısa sürede geri dönüş yapılarak çevrim içi görüşme randevusu kolayca oluşturulabilecek.

"Dünyanın dört bir yanında hizmet sunmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, YEDAM'ın hizmet alanını genişlettiğini söyledi.

Hizmeti bağımlılık konusunda zorluk yaşayan kişilere ve yakınlarına sunacaklarını kaydeden Dinç, "Uzman arkadaşlarımız kültürel farkındalık konusunda donanımlı oldukları için, daha rahat ve etkili destek verebilecekler. İnsanımızın ve insanlığın geleceği için, dünyanın dört bir yanında hizmet sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Azerbaycan, Avusturya, Almanya, Türkiye, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilay, Yurt Dışında Danışmanlık Hizmeti Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:35 BM’deki İsrail temsilcileri Erdoğan’ı böyle dinlediler BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler
17:43 Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda dünyaya seslendi: Katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi: Katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz?
16:32 İsrail, Hizbullah’ın üst düzey komutanı Kubeysi’yi öldürdü İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kubeysi'yi öldürdü
13:56 İstanbul’dan sonra adres bu kez Ankara Suç makineleri polisle çatıştı İstanbul'dan sonra adres bu kez Ankara! Suç makineleri polisle çatıştı
08:56 Bu kadarı da pes dedirtti Yolcu otobüsünde cinsel ilişkiye girdiler Bu kadarı da pes dedirtti! Yolcu otobüsünde cinsel ilişkiye girdiler
08:01 Kadın polisi şehit eden suç makinesinin PİTON 82 grubuna dahil olduğu iddia edildi Kadın polisi şehit eden suç makinesinin PİTON 82 grubuna dahil olduğu iddia edildi
07:59 İntihar eden Kübra Aykut, Dilan Polat’ın avukatının sevgilisi çıktı Aile hastaneye koştu İntihar eden Kübra Aykut, Dilan Polat'ın avukatının sevgilisi çıktı! Aile hastaneye koştu
07:22 Gece yarısı akaryakıta okkalı zam Pompaya yansıyan rakam anahtar bıraktıracak cinsten Gece yarısı akaryakıta okkalı zam! Pompaya yansıyan rakam anahtar bıraktıracak cinsten
02:16 Erdoğan’dan ABD’de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı Erdoğan'dan ABD'de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı
01:19 29 kişi can vermişti Beşiktaş’taki gece kulübünde ihmaller zinciri 29 kişi can vermişti! Beşiktaş'taki gece kulübünde ihmaller zinciri
00:28 Hastalığı nükseden ünlü şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttı Hastalığı nükseden ünlü şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttı
00:25 Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti
23:19 İbre aileye de dönebilir Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici İbre aileye de dönebilir! Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici
23:18 Cani kocadan kan donduran itiraf: Ben eşimi boğarak öldürdüm Cani kocadan kan donduran itiraf: Ben eşimi boğarak öldürdüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 18:58:39. #1.13#
SON DAKİKA: Yeşilay, Yurt Dışında Danışmanlık Hizmeti Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement