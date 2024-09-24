Yeşilay, Yurt Dışında Danışmanlık Hizmeti Başlattı

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Yeşilay, alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığından kurtulmak isteyenlere ve yakınlarına ücretsiz hizmet veren Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çalışmalarını yurt dışına taşıdı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 81 ilinde bulunan 107 YEDAM ile bağımlılıkla mücadele edenlere ve yakınlarına ücretsiz hizmet sunulurken büyük bir adım atıldı.

Yeşilay, Türkçe, ücretsiz ve çevrim içi psikososyal destek hizmetine ilk etapta Azerbaycan, Almanya ve Avusturya'da başladı.

Yurt dışında yaşayan, Türkçe konuşan kişilerin, bağımlılık sorunlarıyla mücadele ederken genellikle dil bariyerleri, yerel destek sistemlerine erişim eksiklikleri ve yüksek danışmanlık ücretleri gibi zorluklarla karşılaştığını göz önünde bulunduran Yeşilay bu hizmetini hayata geçirdi.

Yurt dışından destek almak isteyenler, "+90 212 444 79 75" numaralı danışma hattını arayarak veya mesaj gönderip merkeze ulaşabilecek.

Aramalar uzman ekipler tarafından anında yanıtlanacak ve mesajlara en kısa sürede geri dönüş yapılarak çevrim içi görüşme randevusu kolayca oluşturulabilecek.

"Dünyanın dört bir yanında hizmet sunmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, YEDAM'ın hizmet alanını genişlettiğini söyledi.

Hizmeti bağımlılık konusunda zorluk yaşayan kişilere ve yakınlarına sunacaklarını kaydeden Dinç, "Uzman arkadaşlarımız kültürel farkındalık konusunda donanımlı oldukları için, daha rahat ve etkili destek verebilecekler. İnsanımızın ve insanlığın geleceği için, dünyanın dört bir yanında hizmet sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.