Yeşilçam filmlerinin ünlü yapımcısı Arif Keskiner için tören düzenlendi

Güncel

Yeşilçam filmlerinin ünlü yapımcısı Arif Keskiner için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) tören düzenlendi.

Törene Keskiner'in ailesinin yanı sıra Halil Ergün, Ulvi Alacakaptan, Gani Rüzgar Şavata ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

Keskiner'le ilgili kısa bir videonun gösterildiği törende konuşan kardeşi Abdurrahman Keskiner, "Hem çalıştı hem de okudu. Bu güzel çevresinin içerisinde tüm dostlarına teşekkür ediyorum. Abim için söylenecek fazla bir şey yok. Geldi, gördü, yaşadı, en güzel şekilde yedi, içti, eğlendi ve mutlu olarak gitti. Allah rahmet eylesin." dedi.

Eşi Hümeyra Erdoğan, 25 yıldır beraber olduklarını söyleyerek, "Hep yanımda, destekçim oldu. 'Sevgi nedir?'i bana Arif öğretti. Son ana kadar eli elimdeydi ve o sıcaklık hiçbir zaman gitmeyecek. Onu çok seviyorum. Hiçbir zaman unutmayacağım. O bizim iki gözümüzün çiçeği." diye konuştu.

Yazar Zeynep Oral, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"Arif iyi bir insandı, sevgi doluydu, saygılıydı, disiplinliydi, çok çalışkandı. Herkes onun nasıl vefalı biri olduğunu biliyordu. Cesurdu, keşfetmeyi severdi. Aynı zamanda örgütçüydü. Sinematek Derneğinden başlayarak, Nazım Hikmet Vakfının kurucuları arasındaydı. Hem Nazım Hikmet Vakfında hem PEN Yazarlar Derneğinde, sevgili Arif'le omuz omuza çalışma olanağını buldum."

"Barışa çok önem verirdi"

Oyuncu Levent Özdilek, Menderes Samancılar ile birlikte "Keskiner'e "Arif Aga" dediklerini belirterek, kendisiyle ilkokul yıllarında Adana'da tanıştığını anlattı.

Keskiner'le çok iş yaptıklarını ve vakit geçirdiklerini aktaran Özdilek, şunları kaydetti:

"Bana o kadar çok şey öğretti ki hatta beni oyunculuğa yönlendirenlerin başında gelir. Vefaya ve dostluğa çok önem veren bir insandı. Hayatımda tanıdığım belki de en iyi hikaye anlatıcısıydı. İnanılmaz güzel anlatırdı. Büyülenip dinlerdik. Edebiyat onun için çok önemliydi. Kitap sevgisini aşıladı. Okumaya, yazmaya beni yönlendirdi. Barışa çok önem verirdi. Hayatı boyunca bu ülkenin barışına, dünya barışına katkıda bulunmak için çok savaştı. Ama hep bir yandan da çok güzel bir keyif adamıydı yani. Çok iyi bir entelektüeldi."

Oyuncu Menderes Samancılar da "50 yıl boyunca abim, yol gösterenim, ışığım oldu. O kadar şanslıyız ki, Allah herkese böyle güzel, temiz yürekli adam nasip etsin. Bir hafta giderken bir tane turunç götürdüm ona. Turuncun kokusunu çok severdi." ifadesini kullandı.

"Büyük bir tutkuyla yeni şeyler öğrenmek üzerine hayatı yaşadı"

"Bir Ömür Arif Keskiner" belgeseline imza atan yapımcı Baran Seyhan ise Keskiner'den çok şey öğrendiğini dile getirerek, "Büyük bir tutkuyla yeni şeyler öğrenmek üzerine hayatı yaşadı. Kendisinin de ağzından duyduğumuz gibi sevgi ve vefa çok önemliydi onun için. Gözlerini son kez yumduğundan beri 'Acaba bizden ne isterdi?' diye düşünüyorum. Galiba bizden birbirimizi çok sevmemizi, emek vererek sıkı sıkı birbirimize sarılmamızı ve ihmal etmememizi isterdi. Ben bunu bir ödev olarak bundan sonra yapacağım." diye konuştu.

Törende siyasetçi Yüksel Çengel, yazar Haluk Oral, oyuncu Nur Sürer, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ve Keskiner'le "Nazım'ın Evinde Vera'nın Sofrasında" adlı kitabı kaleme alan yazar Melih Güneş ile Çiçek Bar'da çalışan Şanlı Arslan da konuşma yaptı.

Arif Keskiner, Teşvikiye Camisi'nde öğle ezanına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Demirciköy Mezarlığı'na defnedilecek.