Yeşiller'in Başbakan Adayı Habeck Belirlendi - Son Dakika
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Yeşiller'in Başbakan Adayı Habeck Belirlendi

Almanya'da Yeşiller Partisi, erken seçimde başbakan adayı olarak Ekonomi Bakanı Robert Habeck'i seçti.

17.11.2024 21:46
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Almanya'da ?Yeşiller Partisi, 23 Şubat 2025'te düzenlenmesi planlanan erken genel seçimde, başbakan adayı olarak Ekonomi Bakanı Robert Habeck?'i belirledi.

Wiesbaden kentindeki parti kongresinde ?d?elegelerin yüzde 96 oyunu alan Habeck?, böylece 23 Şubat'ta yapılması beklenen erken seçimde partisinin Başbakan adayı oldu.

Delegelere teşekkür eden Habeck, sosyal adalet, iklimin korunması, enerji güvenliğini seçim kampanyasına taşımak istediğini ifade etti.

Almanya'da Hür Demokrat Parti (FDP), Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan üç partili koalisyon 6 Kasım'da dağılmıştı.

Ülkede SPD ile Yeşiller azınlık? hükümetini oluşturuyor.

Başbakan Scholz erken seçimin yolunu açmak amacıyla 16 Aralık'ta mecliste güvenoyu oylamasının yapılacağını duyurmuştu.

Scholz'un güvenoyu alamaması durumunda 23 Şubat 2025'te erken seçime gidilmesi konusunda partiler anlaşma sağlamıştı.

Kaynak: AA

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