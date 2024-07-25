Yeşilova'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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Yeşilova'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2 ölü, 8 yaralı

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Burdur'un Yeşilova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

25.07.2024 00:50
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BURDUR'un Yeşilova ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Yeşilova ilçesine bağlı Yarışlı köyü yakınlarında meydana geldi. Adem Burgaz yönetimindeki 09 NM 166 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Abdurrahman Bolat yönetimindeki 20 AGT 6516 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Adem Burgaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobillerde sıkışan yolcular ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan Abdurrahman Bolat, Mert Sabahattin, Rabia Özlem Aktaş, Günay Karabıyık, Hasan Turgut, Ayşe Turgut, Atila Turgut, Alper Turgut ve Bilal Turgut ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Hasan Turgut da müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Günay Karabıyık, Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Jandarma kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

Yeşilova\'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2 ölü, 8 yaralı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yeşilova'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeşilova'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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