Yetim Vakfı Kurban Organizasyonunu Başlatıyor

Yetim Vakfı, bu yıl kurban hisse bedelini yurt dışında 4 bin 900 lira, Filistin'de 10 bin lira, yurt içinde ise 16 bin lira olarak belirledi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramında "Gülüşüne Kurban" sloganıyla Türkiye başta olmak üzere 28 ülkede faaliyet yürütecek olan vakıf, 10 bini aşkın kurban hissesiyle yetim, öksüz, sosyal yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar ile ailelerine bayram sevinci yaşatmaya hazırlanıyor.

Vakıf, bu yılki kurban organizasyonunda Türkiye'den başlayarak, Afrika'dan Ortadoğu'ya, Orta Asya'dan Uzakdoğu'ya kadar geniş bir coğrafyada savaş, yoksulluk ve afetlerin etkilediği bölgelerdeki çocuklara ulaşmayı amaçlıyor.

Yetim, öksüz ve sosyal yetim ailelerin yanı sıra ebeveyn desteğinden mahrum kalan ve temel ihtiyaçlara erişmekte güçlük çeken çocuklar ile yetimhane ve yetim yerleşkeleri de projenin öncelikli hedef kitlesini oluşturuyor.

Vakıf, bu yılki kurban organizasyonunda aynı zamanda bayramlık kıyafet desteğiyle de çocukların yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

Bu yıl için kurban hisse bedelini yurt dışında 4 bin 900 lira, Filistin ve Gazze için 10 bin lira, yurt içinde ise 16 bin lira olarak belirleyen vakıf, ayrıca, bir bayramlık bedelini de 1500 lira olarak açıkladı.

Vakıf, bu sene de kurbanları, 3 ay içerisinde 2 yıl ömrü olan konserveler olarak Gazze'ye ulaştırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz, Gazze'nin ayrı bir önem taşıdığını belirterek, Gazze'de psikolojik desteğe ihtiyaç duymayan çocuğun neredeyse olmadığını, kurban bağışlarıyla hayırseverlerin hem onların yaralarını sardığını hem de geleceklerine umut olduğunu aktardı.

Yılmaz, "Ekonomik gücü olanlar kurbanlarını yetimlerle paylaşarak onların dualarını alsınlar, gönüller arasında köprüler kurulsun. Siz de bu iyilik hareketine katılarak bir yetim, öksüz, sosyal yetim veya ihtiyaç sahibinin bayramını güzelleştirebilirsiniz." ifadelerini kullandı.