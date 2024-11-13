YHT Kazası Davasında Yeni Bilirkişi Raporu Alınacak - Son Dakika
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YHT Kazası Davasında Yeni Bilirkişi Raporu Alınacak

YHT Kazası Davasında Yeni Bilirkişi Raporu Alınacak

Ankara'daki tren kazası davasında 10 sanık yargılanıyor, yeni bilirkişi raporu alınması kararlaştırıldı.

13.11.2024 16:47
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ANKARA'da 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin yaralandığı yüksek hızlı tren (YHT) kazasıyla ilgili 10 sanığın yargılandığı davada, yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verildi.

Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz Tren İstasyonu'nda 13 Aralık 2018'de Ankara- Konya seferini yapan yüksek hızlı tren ile kılavuz trenin çarpıştığı kazada 3'ü makinist, 9 kişi yaşamını yitirdi, 107 kişi yaralandı. Kaza sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede tutuksuz sanıklar; tren teşkil memuru Osman Yıldırım, nöbetçi hareket memuru Sinan Yavuz, trafik kontrolörü Emin Ercan Erbey, YHT Ankara Gar Müdür Yardımcısı Kadir Oğuz, Trafik Servis Müdür Yardımcısı Vekili Ergün Tuna, YHT Trafik Servis Müdürü Ünal Sayıner, YHT Ankara Müdürü Duran Yaman, Şube Müdürü Recep Kutlay, TCDD Trafik ve İstasyon Yönetimi Daire Başkanı Mükerrem Aydoğdu, TCDD Emniyet ve Kalite Yönetimi Daire Başkanı Erol Tuna Aşkın'ın, 'Birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapsi istendi. Ankara 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar katılmazken; yalnızca taraf avukatları katıldı. Mahkeme, kazaya ilişkin yeni bir bilirkişi raporu alınması için tren kazalarıyla ilgili bölüm bulunan üniversitelere yazı yazılarak, konuya dair rapor verebilecek öğretim görevlilerinin öğrenilmesini istedi. Duruşma, 20 Mart 2025'e erteledi.

Kaynak: DHA

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