Yıkamacılar suç örgütüne yönelik 11 ildeki operasyonda 73 zanlı tutuklandı

Adana merkezli 11 ilde "Yıkamacılar" silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 106 zanlıdan 73'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 6 Ekim'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 102 şüphelinin ardından 4 zanlı daha yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 73'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 33'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

"Yıkamacılar" silahlı suç örgütüne yönelik 16 ay boyunca yürütülen planlı ve projeli soruşturma kapsamında 117 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, Adana, Mersin, Antalya, İstanbul, İzmir, Düzce, Balıkesir, Karabük, Bolu, Sakarya ve Afyonkarahisar'daki 120 adrese yapılan operasyonda zanlılardan 102'si yakalanmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde, ruhsatsız 14 tabanca, 4 tüfek, 379 mermi, 23 tüfek kartuşu, 390 kök kenevir, 1403 uyuşturucu hap, 479,67 gram esrar, 1,29 gram kokain, 350,5 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 3 çelik yelek ve 1 kasatura ele geçirilmişti. Soruşturma kapsamında 2 gayrimenkul ve 12 araca el konulması, ilgili mercilerden talep edilmişti.