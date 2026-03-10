Yıkılan Üst Geçit İçin Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yıkılan Üst Geçit İçin Tepki

Yıkılan Üst Geçit İçin Tepki
10.03.2026 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da yıkılan üst geçidin yerine yenisi yapılmadı, vatandaşlar güvenlik riski konusunda endişeli.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bazı vatandaşlar, yaklaşık bir yıl önce tırın çarpması sonucu yıkılan üst geçidin yerine yenisinin yapılmamasına tepki gösterdi.

Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki yaya üst geçidinin 6 Mayıs 2025'te seyir halindeki bir tırın damperinin aniden açılması sonucu yıkılmasının ardından yerine yenisi yapılmadı.

Emek, İstiklal, Sakarya ve Döşeme mahallelerinde ikamet eden bazı vatandaşlar, yıkılan üst geçidin bulunduğu alanda bir araya geldi.

Metin Yıldırım, mahalle sakinleri adına yaptığı açıklamada, üst geçidin yıkılmasının ardından yenisinin yapılması için Büyükşehir Belediyesiyle irtibata geçtiklerini ancak olumlu bir sonuç alamadıklarını söyledi.

Üst geçidin eksikliğinin bölge halkının günlük yaşamını olumsuz etkilediğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Burası bir okullar bölgesidir ve çevrede yaklaşık 10 bin öğrenci bulunmaktadır. Ayrıca burası bulvarın alt bölgesini üst tarafa bağlayan önemli bir yaya ve ulaşım hattı niteliğindedir. Üst geçidin yıkılmasıyla 5 mahallenin sakinleri doğrudan etkilenmiş, günlük yaşam düzenleri bozulmuş ve güvenlik riski artmıştır. Üst geçidin olmayışı sebebiyle vatandaşlarımız yoğun olan araç trafiğine aldırmadan, mecburiyet nedeniyle konulan engellerin üzerinden atlayarak karşıya geçmek zorunda kalmaktadır. Bu durum her an ciddi bir trafik kazasına yol açabilecek hayati bir tehlike oluşturmaktadır. Yakın zamanda yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmiştir."

Yıldırım, bölge halkı olarak Büyükşehir Belediyesinden ve ilgili kurumlardan üst geçidin yeniden yapılmasını, yaşanan mağduriyetin bir an önce giderilmesini talep ettiklerini dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden Nizamettin Paçal da üst geçidin olmaması nedeniyle araçların arasından yolun karşısına geçmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Seyhan, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıkılan Üst Geçit İçin Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadıköy’de film gibi soygun: Ev sahibi ve bakıcısını bağlayıp 1 milyonluk vurgun yaptılar Kadıköy'de film gibi soygun: Ev sahibi ve bakıcısını bağlayıp 1 milyonluk vurgun yaptılar
24 yıl hapis cezası vardı Halıların arasında yakalandı 24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı
“Hastaneye gidiyorum“ diye evden çıkan Hatice 4 gündür kayıp "Hastaneye gidiyorum" diye evden çıkan Hatice 4 gündür kayıp
Gana’da M çiçeği salgını 1000’den fazla vaka görüldü, 8 kişi hayatını kaybetti Gana'da M çiçeği salgını! 1000'den fazla vaka görüldü, 8 kişi hayatını kaybetti
İsrail saldırılarında ölen Lübnanlıların sayısı 486’ya yükseldi İsrail saldırılarında ölen Lübnanlıların sayısı 486'ya yükseldi
Kıvanç Tatlıtuğ imaj tazeledi: Artık daha da sarışın Kıvanç Tatlıtuğ imaj tazeledi: Artık daha da sarışın

16:28
’’Para var huzur var’’ dedirten görüntü
''Para var huzur var'' dedirten görüntü
16:19
Fenerbahçe Mert Müldür’ün nişanlısı için harekete geçti
Fenerbahçe Mert Müldür'ün nişanlısı için harekete geçti
15:54
Trump ’’İran’la görüşebiliriz’’ dedi, ABD’den tam tersi açıklama geldi
Trump ''İran'la görüşebiliriz'' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi
14:54
İran’dan Trump’ın “Konuşabiliriz“ talebine ilk tepki Rest çektiler
İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki! Rest çektiler
14:26
Rojin’in İspanya’ya gönderilen telefonundan haber var
Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var
14:14
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 16:38:50. #7.13#
SON DAKİKA: Yıkılan Üst Geçit İçin Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.