Yıldız Holding'in 16'ncı Senenin Yıldızları Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Yıldız Holding'in 16'ncısını düzenlediği "Senenin Yıldızları Ödül Töreni"ni gerçekleştirdi.
Yıldız Holding çalışanlarının topluma ve işe değer katan yenilikçi projelerinin paylaşıldığı "Senenin Yıldızları Ödül Töreni" 7 Mart'ta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 16. kez düzenlendi.
Türkiye'den Çin'e, İngiltere'den Suudi Arabistan'a, Mısır'dan Avustralya'ya ve Hollanda'dan Nijerya'ya kadar dünyanın dört bir yanından başvuruların değerlendirildiği ödül töreninde dereceye giren projeler 75 bin çalışanın ve uzman jürinin verdiği oylarla belirlendi.
Her yıl verilen "Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü", "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık" ile "Çevresel Sürdürülebilirlik" alanında iki ayrı projeye verildi.
"Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Ödülü", Nöroçeşitlilik Ağı ile pladis'in olurken, "Çevresel Sürdürülebilirlik Ödülü" ise "Entegre Sürdürülebilirlik Vizyonu" ile Ülker'e verildi.
"Kapsayıcılık ve kültürel farklılıklar bizim için zenginliktir"
Ödül töreninde konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, kuruluşundan bu yana çeşitlilik ve kapsayıcılığı benimseyen bir kurum olduklarını ve kültürel farklılıkların sahip oldukları en büyük zenginlik olduğuna inandıklarını belirterek, "Geçtiğimiz yılı, global değerlerimizden biri olan 'Çeşitlilik ve Kapsayıcılık' yılı ilan ettik ve tüm şirketlerimizde bu alanda yürütülen projelere ivme kazandırdık. Başvuran onlarca iyi uygulama arasından pladis'in Nöroçeşitlilik Ağı Projesi en kapsayıcı ve yenilikçi proje olarak öne çıktı. Diğer yandan, etki ettiğimiz geniş ekosistemde sürdürülebilirlik alanındaki projelerimizle pozitif dönüşüm sağlamaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker de Yıldız Holding'de Goal21 dedikleri bir hedeflerinin olduğunu kaydetti.
Ülker, "Bu hedefimiz içindeki A harfi aslında İngilizce'deki Alignment yani Hizalanmayı temsil ediyor. Ama biz buna hizalanmak yerine 'Amaç Birliği' diyoruz. Biz hizalanmak veya aynı kimseler olmak istemiyoruz, farklı olmak istiyoruz ve ne kadar farklıysak o kadar zenginiz diyoruz. 98 farklı ülkenin pasaportuna sahip 75 bini aşkın çalışanımızla ve tüm farklılıklarımızla her birimiz aynı amaç için çalışıyoruz. Bu amacımız ise 'Mutlu Et Mutlu Ol'. Tüm müşterilerimizi ve paydaşlarımızı mutlu ederek mutlu olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü ise şunları kaydetti:
"Değişimin sürekli ve mutlak olduğu günümüzde, 'belirsizliği yönetmek' şirketler için en kritik yetkinliklerden biri olarak öne çıkıyor. Belirsizlik; riskler kadar fırsatları da içinde barındırıyor. Burada önemli olan bakış açımızı, düşünce sistemimizi değiştirerek sadece risklere odaklanmak yerine fırsatlardan yararlanabilmek. Yıldız Holding çatısı altındaki 75 bin çalışan olarak, hepimizin bizi biz yapan özellikleri var. Ancak bu farklı özelliklerimizle hep birlikte hareket ettiğimizde kolektif etki ve değer üretebiliriz. Bugüne kadar olduğu gibi, gelecekte de, belirsizlikler karşısında takım olarak çalışarak başarılarımızı sürdürülebilir kılacağımıza inanıyorum."
Son Dakika › Güncel › Yıldız Holding'in 16'ncı Senenin Yıldızları Ödül Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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