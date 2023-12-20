Yıldız Holding\'in İslam eserleri koleksiyonu Edirne\'de sergilendi

Yıldız Holding'in İslam eserleri koleksiyonunda yer alan hat eserlerinden oluşan "Konuşan Yazılar" sergisi, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle sanatseverlerle buluştu.

Geleneksel İslam sanatının örneklerini bir araya getiren sergi, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Global Hukuk İşleri ve Kamu İlişkileri Başkanı İbrahim Taşkın'ın ev sahipliğinde Edirne Valisi Yunus Sezer'in katılımıyla Edirne Deveci Han Kültür Merkezi'nde açıldı.

Vali Sezer, açılışta yaptığı konuşmada, geçmişe ışık tutan medeniyeti yansıtan sergide önemli bir koleksiyonun Edirne'de sergilenmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Edirne'nin payitaht bir şehir olduğunu hatırlatan Sezer, "Edirne, Konya gibi, Bursa gibi, İstanbul gibi hem Osmanlı döneminde hem de Osmanlı dönemi öncesinde bütün medeniyetimize ışık tutan bir çekirdek. Aynı zamanda Cumhuriyet'imize yön veren önemli şehirlerden bir tanesi." dedi.

Edirnelilerin sanata ve sanatçılara önem verdiğini dile getiren Sezer, bu tür programlara katılımın yüksek olduğunu kaydetti. Sezer, serginin hayırlı olmasını diledi.

"Ekonominin yanında kültür, sanat faaliyetlerine de ağırlık veriyoruz"

Taşkın da daha önce Anadolu'nun farklı illerinde yoğun bir ilgiyle karşılanan sergiyi Edirnelilerle buluşturmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.

Yıldız Holding olarak Türkiye'ye sağladıkları ekonomik katkıların yanı sıra yürüttükleri kültür ve sanat faaliyetleriyle de topluma fayda sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Taşkın, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle, Holdingimizin Çamlıca kampüsündeki kalıcı sergi salonunda yer alan ve hat sanatının en nadide örneklerini bir araya getiren 'Konuşan Yazılar' sergisinden özel bir seçkiyi, ülkemizin farklı bölgelerindeki sanatseverlerle buluşturmayı amaçladık. Daha önce sergilediğimiz illerde yoğun ilgi gören ve hat sanatının öncü isimlerinin birbirinden değerli eserlerinden oluşan 'Konuşan Yazılar' sergisini şimdi de Edirneli sanatseverlerle bir araya getirmekten mutluluk duyuyoruz.

Esasen geleneksel İslam sanatının derinliklerinden ilham alarak, maneviyatımıza dokunacak bir deneyimi Edirneli sanatseverlere sunmak niyetiyle buradayız. Tüm Edirnelileri bu kıymetli yazıların manevi zenginliğini paylaşmak üzere Konuşan Yazılar sergisine davet ediyoruz."

Hafız Osman, Mahmud Celaleddin Efendi, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Mehmed Şefik Bey, Yesarizade Mustafa İzzet Efendi, Hasan Rıza Efendi, Hamid Aytaç gibi hattatların eserlerinin yer aldığı sergi 10 Ocak'a kadar her gün 09.00-17.30 saatlerinde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.