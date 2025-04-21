Yılmaz Çapın'ın Adı Bornova'da Bir Parka Verildi - Son Dakika
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Yılmaz Çapın'ın Adı Bornova'da Bir Parka Verildi

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İzmir'in sevilen emniyet müdürü Yılmaz Çapın'ın adı, Bornova Belediyesi tarafından Kazım Dirik Mahallesi'nde bir parka verildi. Törende Çapın'ın ailesi, Bornova Belediye Başkanı ve vatandaşlar bir araya gelerek anısını yaşattı.

21.04.2025 13:09  Güncelleme: 13:59
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(İZMİR) - İzmir'in sevilen emniyet müdürlerinden merhum Yılmaz Çapın'ın adı, Bornova Belediyesi tarafından Bornova Kazım Dirik Mahallesi'nde parka verildi.

Bornova Belediyesi, İzmir'in efsane emniyet müdürlerinden Yılmaz Çapın'ın adını Kazım Dirik Mahallesi'nde, 230 ve 231 sokakların kesişiminde bulunan bir parka verdi. Törene, Çapın'ın ailesi, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve çok sayıda vatandaş katıldı. Parkta Yılmaz Çapın'ın büstü açılırken, anısına bir 'Sığla Ağacı' dikildi. Törende Çapın'ın Bornova ve ülkesi için yaptıkları vurgulandı.

Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen törene, Yılmaz Çapın'ın oğlu CHP Bornova İlçe Başkanı Avukat Ertürk Çapın, kızı Prof. Dr. İlknur Cöcen, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, önceki dönem belediye başkanlarından Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Parka, Yılmaz Çapın'ın büstü yerleştirilirken, anısına bir sığla ağacı fidanı da toprakla buluştu.

Cöcen: "Babamla hep gurur duyduk"

Törende konuşan Yılmaz Çapın'ın kızı İlknur Cöcen, duygularını:

"Başkan Ömer Eşki'ye ve meclis üyelerine şahsım ve ailemiz adına çok teşekkür ediyorum. Mutluyum, çünkü babamızın adı çok sevdiği Bornova'sında bir parka veriliyor. Üzgünüm, çünkü burada olmasını ve bugünü bizlerle yaşamasını isterdim. 11 yıldır özlemle anıyoruz. Onun ilkeleriyle büyüdük. Dürüstlüğü, sevgiyi, iyi insan olmayı, hep zorda olan insanların yanında durmayı bize ve torunlarına aşıladı. Koyu bir Altay taraftarıydı. Ben 'Yılmaz Çapın'ın kızıyım' dediğimde herkes onun iyi bir insan olduğunu söylerdi. Hep gurur duydum. Bugün burada olan herkese teşekkür ediyorum. Yıldızları yoldaşı olsun" sözleriyle dile getirdi.

Eşki: "Bornova nice Yılmaz Çapın'lar yetiştirsin"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de "Ben Yılmaz Amca'yı ömrünün son dönemlerinde tanıdım. İlçe Başkanımız Ertürk Çapın, babasının bir Kurtuluş Savaşı kahramanının oğlu olduğunu, iyi bir polis olduğunu anlatmıştı. Efsane bir emniyet müdürüydü. Daha sonra dizilere konu olacak bir uyuşturucu operasyonuna imza atmıştı. Siyasi yönü de vardı. 1984'te belediye başkan adayımız olmuştu. Siyasi kişilerin seveni de olur, sevmeyeni de ama ben onun hakkında kötü konuşanı hiç duymadım. Bornova'da yaşamış çok kıymetli bir değer. Böyle insanların ismi yaşamalı. Biz de üzerimize düşeni yaptık. Dilerim Bornova nice Yılmaz Çapın'lar yetiştirir" diye konuştu.

Yılmaz Çapın Kimdir?

1929 yılında Bornova'da dünyaya gelen Yılmaz Çapın, Girit göçmeni bir ailenin çocuğuydu. İlk ve ortaöğrenimini Bornova'da tamamladıktan sonra Polis Koleji ve Polis Akademisi'ni bitirerek emniyet teşkilatına katıldı. Başkomiser olan Kurtuluş Savaşı gazisi babası Hasan Tahsin Çapın gibi Bornova'da karakol amirliği yaptı. İzmir Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı, İzmir ve Adana Emniyet Başmüdürlüğü görevlerinde bulundu. 1983'te emekli oldu. Aynı yıl Sosyal Demokrasi Partisi'nden (SODEP) Bornova Belediye Başkan adayı oldu. 1989–1994 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yaptı. Bir kız, bir erkek çocuk babası olan Çapın; 2014'te, eşi Nevin Çapın ise 2020 yılında hayatını kaybetti.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yılmaz Çapın'ın Adı Bornova'da Bir Parka Verildi - Son Dakika

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