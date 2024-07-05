YKS'de En Genç ve En Yaşlı Adaylar Buluştu

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(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren en genç aday 16 yaşındaki Elif Koçak ve en yaşlı aday 85 yaşındaki Mustafa Taşbaş, ÖYSM Başkanı Bayram Ali Ersoy ile bir araya geldi. YKS'de optik okuma işleminin sonuna gelindiğini söyleyen Ersoy, buluşmaya ilişkin, "Geçen senden itibaren geleneksel hale getirdiğimiz YKS sınavına katılan en genç ve en yaşlı aday buluşmamızı yapıyoruz. Temel amacımız, eğitimin yaşı olmadığını göstermek ve gençleri okumaya teşvik etmek" dedi.

ÖSYM tarafından düzenlenen ve toplam 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu YKS'de sınav maratonu geride kaldı. Adaylar1n 17 Temumuz'da sonuçlarını açıklanmasını beklerken, ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS'nin 1939 ve 2008'li adayı ile bir araya geldi. Ersoy, adayları ÖSYM'nin Bilkent'teki yerleşkesinde ağırlandı.

Buluşma için 15 yaşındaki Elif Koçak Adana'dan, 85 yaşındaki Mustafa Taşbaş ise eşiyle Konya'dan Ankara'ya geldi. ÖSYM Başkanı Ersoy, yaşlı adayı elini öperek karşıladı. ÖSYM Başkanı Ersoy, adaylarla sohbette sınavın nasıl geçtiğini sordu. ÖSYM Başkanı Ersoy, en yaşlı ve en genç adayın bir araya getirmenin bir gelenek haline geldiğini söyledi. Ersoy, "Bu buluşmaları okumanın yaşı olmadığını göstermek için teşvik amaçlı yapıyoruz" dedi.

"YKS sınavının optik okumalarını tamamladık"

YKS'ye ve ÖSYM tarafından gerçekleşen sınavlara ilişkin bilgi veren Ersoy, "Bu sene ÖSYM olarak 50. yılımızı kutluyoruz. Geçen seneden itibaren geleneksel hale getirdiğimiz YKS sınavına katılan en genç ve en yaşlı aday buluşmamızı yapıyoruz. Temel amacımız, eğitimin yaşı olmadığını ve gençleri okumaya teşvik etmek amaçlı bu buluşmaları yapıyoruz. Bu sene YKS sınavına 3 milyonun üzerinde aday başvurdu. 10 bine yakın okulda ve 175 bin salonda, 1 milyona yakın görevlinin organize olarak yapmış olduğu bir sınav. Sınav süreç olarak gayet iyi geçti. Şu anda da biz sınavın optik okumalar kısmını tamamladık. 17 Temmuz'da da sınavın sonuçlarını tüm kamuoyuyla paylaşacağız. ÖSYM olarak artık biz devletin sınav merkeziyiz. Bu sene 60'a yakın sınav yapacağız. Bu sınavlarda 13 milyonun üzerinde adayımız var. Yavaş yavaş da dijital sınavlara evriliyoruz" diye konuştu.

"Hedefim nükleer tıp fiziği"

ÖSYM Başkanı Ersoy ile YKS'ye ilişkin sohbet eden 15 yaşındaki aday Elif Koçak, "Sınav güzel geçti. Bu sınavda önceliğim bir yeri kazanmak değil, o atmosferi yaşamaktı. Bu sene YKS'ye çalışamadım. Açıköğretim lisesinde okudum. Hedefim nükleer tıp fiziği. Akranlarım çevrelerine uymak yerine, derslerine iyi çalışmalı" dedi.

85 yaşındaki YKS adayından gençlere: "Okusunlar, büyüklerine saygı göstersinler"

YKS'ye giren en yaşlı adayı Mustafa Taşbaş'ın, ÖSYM Başkanı Ersoy sohbetinde kulaklarının duymaması üzerine araya Taşbaş'ın eşi girdi. Bilgisaray programcılığı alanında bölüm tercih etmek istediğini söyleyen Taşbaş, gençlere yönelik tavsiyelerinin sorulması üzerine "Okusunlar. Büyüklerine saygı göstersinler, iyi yetişsinler" dedi.