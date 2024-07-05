YKS'de En Genç ve En Yaşlı Adaylar Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

YKS'de En Genç ve En Yaşlı Adaylar Buluştu

Geniş Video İzle

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren en genç aday 16 yaşındaki Elif Koçak ve en yaşlı aday 85 yaşındaki Mustafa Taşbaş, ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy ile bir araya geldi. Buluşmada Ersoy, eğitimin yaşı olmadığını göstermek ve gençleri okumaya teşvik etmek amacıyla bu buluşmaları düzenlediklerini belirtti. YKS sınavının optik okumaları tamamlandı ve sonuçlar 17 Temmuz'da açıklanacak.

05.07.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: OGÜN AKKAYA GÖRÜNTÜ: UĞUR DEMİRCİ

(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren en genç aday 16 yaşındaki Elif Koçak ve en yaşlı aday 85 yaşındaki Mustafa Taşbaş, ÖYSM Başkanı Bayram Ali Ersoy ile bir araya geldi. YKS'de optik okuma işleminin sonuna gelindiğini söyleyen Ersoy, buluşmaya ilişkin, "Geçen senden itibaren geleneksel hale getirdiğimiz YKS sınavına katılan en genç ve en yaşlı aday buluşmamızı yapıyoruz. Temel amacımız, eğitimin yaşı olmadığını göstermek ve gençleri okumaya teşvik etmek" dedi.

ÖSYM tarafından düzenlenen ve toplam 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu YKS'de sınav maratonu geride kaldı. Adaylar1n 17 Temumuz'da sonuçlarını açıklanmasını beklerken, ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS'nin 1939 ve 2008'li adayı ile bir araya geldi. Ersoy, adayları ÖSYM'nin Bilkent'teki yerleşkesinde ağırlandı.

Buluşma için 15 yaşındaki Elif Koçak Adana'dan, 85 yaşındaki Mustafa Taşbaş ise eşiyle Konya'dan Ankara'ya geldi. ÖSYM Başkanı Ersoy, yaşlı adayı elini öperek karşıladı. ÖSYM Başkanı Ersoy, adaylarla sohbette sınavın nasıl geçtiğini sordu. ÖSYM Başkanı Ersoy, en yaşlı ve en genç adayın bir araya getirmenin bir gelenek haline geldiğini söyledi. Ersoy, "Bu buluşmaları okumanın yaşı olmadığını göstermek için teşvik amaçlı yapıyoruz" dedi.

"YKS sınavının optik okumalarını tamamladık"

YKS'ye ve ÖSYM tarafından gerçekleşen sınavlara ilişkin bilgi veren Ersoy, "Bu sene ÖSYM olarak 50. yılımızı kutluyoruz. Geçen seneden itibaren geleneksel hale getirdiğimiz YKS sınavına katılan en genç ve en yaşlı aday buluşmamızı yapıyoruz. Temel amacımız, eğitimin yaşı olmadığını ve gençleri okumaya teşvik etmek amaçlı bu buluşmaları yapıyoruz. Bu sene YKS sınavına 3 milyonun üzerinde aday başvurdu. 10 bine yakın okulda ve 175 bin salonda, 1 milyona yakın görevlinin organize olarak yapmış olduğu bir sınav. Sınav süreç olarak gayet iyi geçti. Şu anda da biz sınavın optik okumalar kısmını tamamladık. 17 Temmuz'da da sınavın sonuçlarını tüm kamuoyuyla paylaşacağız. ÖSYM olarak artık biz devletin sınav merkeziyiz. Bu sene 60'a yakın sınav yapacağız. Bu sınavlarda 13 milyonun üzerinde adayımız var. Yavaş yavaş da dijital sınavlara evriliyoruz" diye konuştu.

"Hedefim nükleer tıp fiziği"

ÖSYM Başkanı Ersoy ile YKS'ye ilişkin sohbet eden 15 yaşındaki aday Elif Koçak, "Sınav güzel geçti. Bu sınavda önceliğim bir yeri kazanmak değil, o atmosferi yaşamaktı. Bu sene YKS'ye çalışamadım. Açıköğretim lisesinde okudum. Hedefim nükleer tıp fiziği. Akranlarım çevrelerine uymak yerine, derslerine iyi çalışmalı" dedi.

85 yaşındaki YKS adayından gençlere: "Okusunlar, büyüklerine saygı göstersinler"

YKS'ye giren en yaşlı adayı Mustafa Taşbaş'ın, ÖSYM Başkanı Ersoy  sohbetinde kulaklarının duymaması üzerine araya Taşbaş'ın eşi girdi. Bilgisaray programcılığı alanında bölüm tercih etmek istediğini söyleyen Taşbaş, gençlere yönelik tavsiyelerinin sorulması üzerine "Okusunlar. Büyüklerine saygı göstersinler, iyi yetişsinler" dedi.

Kaynak: ANKA

Bayram Ali Ersoy, Ösym, Eğitim, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YKS'de En Genç ve En Yaşlı Adaylar Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:31 İran, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında Reformcular ile Muhafazakarlar yarışıyor İran, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında! Reformcular ile Muhafazakarlar yarışıyor
10:27 İngiltere’de 14 yılın ardından büyük değişim Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi İngiltere'de 14 yılın ardından büyük değişim! Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi
10:11 Rakam öyle böyle değil Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu
09:27 Merih Demiral için istenen ceza ortaya çıktı Merih Demiral için istenen ceza ortaya çıktı
09:22 Davanın seyrini değiştirecek görüntü Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış Davanın seyrini değiştirecek görüntü! Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış
09:53 Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber’den bozkurt selamı Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber'den bozkurt selamı
09:52 New York’ta 8 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü, saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi New York'ta 8 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü, saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi
09:41 Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
09:27 Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi
09:15 CHP’li Yavuzyılmaz’dan eski bakanla ilgili bomba iddia Aylık maaşı 1 milyon TL civarında CHP'li Yavuzyılmaz'dan eski bakanla ilgili bomba iddia! Aylık maaşı 1 milyon TL civarında
08:18 Cemal Can Canseven, babasından aldığı maaşı açıkladı: 25 bin TL alıyorum, artıyor bile Cemal Can Canseven, babasından aldığı maaşı açıkladı: 25 bin TL alıyorum, artıyor bile
07:42 Bakanlıktan istifa eden Mehmet Özhaseki aktif siyaseti bıraktı Bakanlıktan istifa eden Mehmet Özhaseki aktif siyaseti bıraktı
02:50 Silahından çıkan kurşunlar eşine değil sevgilisine isabet etti Silahından çıkan kurşunlar eşine değil sevgilisine isabet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 10:55:34. #1.13#
SON DAKİKA: YKS'de En Genç ve En Yaşlı Adaylar Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement