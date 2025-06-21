YKS\'nin İlk Oturumu TYT Yapıldı

İzmir, Aydın ve Denizli'de üniversite adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girdi.

İzmir merkezinde TYT'ye 84 bin 589 aday katıldı.

Adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu, 165 dakika süre verildi.

Konak ilçesindeki İzmir Atatürk Lisesi'nde sınav heyecanı yaşayanlar, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı. Görevliler, okul çevresinde bekleyen velilerden sınav süresince sessiz olmalarını istedi.

Kızını sınava getiren velilerden Melda Sarı, çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Sarı, kızına moral vermek için sınav binasına köpekleri Oscar ile geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kızım köpeğimize çok düşkün, bu yüzden hep beraber, ailece gelmemiz çok güzel oldu. Heyecanlıyız. Tüm çocuklarımız için sınavın güzel geçmesini istiyorum. Hepsi çok çalıştı, kızım da çok çalıştı. Emekleri boşa gitmesin. İnşallah hepsi hayallerine kavuşurlar."

Denizli

Denizli'de, sınava 25 bin 201 aday girdi.

Pamukkale ilçesindeki Hasan Tekinada Anadolu Lisesi'ne gelen öğrenciler, belge kontrolü ve üst araması yapıldıktan sonra sınava girecekleri salonlara alındı.

Aileler de sınava girene kadar çocuklarını yalnız bırakmadı.

Aydın

Aydın kent merkezinde 13 bin 677 aday TYT'de ter döktü.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) gerekli kontrollerin ardından sınav salonlarına alınan adaylar, soruları cevaplamaya çalıştı.

Adayların yakınları da okul çevresinde Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.