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YKS Sınavı Başladı

YKS Sınavı Başladı
21.06.2025 10:49
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ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS'nin ilk oturumu TYT'nin yapıldığını ve adaylara başarılar diledi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Emeklerinin, çalışma ve çabalarının karşılığını alacakları güzel bir sınav hazırladık. Büyük Türkiye'nin yarınının inşasına katkıda bulunacak, inşallah güzel bir sınav olacak ve adaylarımızı belirleyeceğiz." dedi.

Prof. Dr. Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi yerleşkesine geldi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ersoy, sekiz ay süren YKS sürecinin sonuna gelindiğini söyledi.

Bugün ilk oturum olan TYT'nin gerçekleştirileceğini, yarın ise AYT ve YDT oturumlarının yapılacağını belirten Prof. Dr. Ersoy, "Bugün TYT, sosyal bilimler, fen bilimleri, temel matematik ve Türkçe olmak üzere toplam 120 soru, 165 dakikadan oluşuyor. Yarın AYT sınavımız, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi olmak üzere her birinden 40'ar soru, 180 dakika ve son olarak YDT'de Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça ve İngilizce olmak üzere 5'er dilden 80 soru, 120 dakikalık sınavımızı hep beraber gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

TYT sınavına 2,5 milyondan fazla adayın katıldığını bildiren Prof. Dr. Ersoy, şöyle devam etti:

"Toplamda 3 sınavımıza 4,5 milyona yakın adayımız katıldı. Biz bu sınavı 81 il ve Lefkoşa olmak üzere toplam 250 merkezde yapıyoruz. Bugün 7 bin 800'ün üzerinde bina ve 143 bin salon kullanıyoruz. Sahada 450 bine yakın görevlimiz koordineli bir şekilde çalışmakta. Öncelikle hepsine teşekkür ediyorum. Şu anda 250 merkezde Sınav Koordinasyon Merkezleri'nde çalışan görevlilerimiz, sürecin sağlıklı yürütülmesi, adaylarımızın güvenli, sağlıklı, konforlu sınav işlemesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Adaylarımız, bizim gözbebeklerimiz, biricik yavrularımız. Bu sınavda başarılar diliyorum. Emeklerinin, çalışma ve çabalarının karşılığını alacakları güzel bir sınav hazırladık. Büyük Türkiye'nin yarınının inşasına katkıda bulunacak, inşallah güzel bir sınav olacak ve adaylarımızı belirleyeceğiz. Dünyada adaleti, barışı, insan haklarını tesis edecek yeni evlatlarımızı inşallah bu vesileyle belirleyeceğiz."

"Gürültü oluşturulmamasını hassaten hatırlatıyorum"

Prof. Dr. Ersoy, emniyet ve jandarma güçlerinin adayların sınav salonlarına sağlıklı ve kolay şekilde ulaşmaları için var gücüyle çalıştıklarını vurguladı.

Herkesten hoşgörü ve anlayış beklediklerini söyleyen Prof. Dr. Ersoy, "Tekrar hatırlatıyorum, sınav salonlarının, binalarının çevresinde adaylarımızın güvenli sınav yapması için hiçbir şekilde gürültü oluşturulmaması ve adaylarımızın sınav salonlarına gelirken gerekli olan geçerli kimlik kartı ve sınava giriş belgelerini unutmamalarını hassaten hatırlatıyorum." dedi.

Sınav sonuçlarının en geç 22 Temmuz'da açıklanacağını aktaran Prof. Dr. Ersoy, bu iki günün sağlıklı, sorunsuz ve başarılı bir şekilde tamamlanmasının en büyük dilekleri olduğunu sözlerine ekledi.

Daha sonra sınav binasını ziyaret ederek bir salona giren Prof. Dr. Ersoy, adaylarla sohbet etti ve başarılar diledi.

Kaynak: AA

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