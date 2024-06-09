YKS'ye geç kalan adayın imdadına polis ekipleri yetişti - Son Dakika
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YKS'ye geç kalan adayın imdadına polis ekipleri yetişti

Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na geç kalmak üzere olan bir aday, polis aracını durdurarak yardım istedi. Polis ekipleri hemen harekete geçerek adayı sınava yetiştirdi. Genç aday, polislerin yardımıyla sınavına yetiştiği için teşekkür etti.

09.06.2024 18:59
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YKS'ye geç kalan adayın imdadına polis ekipleri yetişti

YKS'ye geç kalan aday için polis seferber oldu

ANTALYA - Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na geç kalacağını anlayınca polis aracını durdurup yardım isteyen genç aday için polisler seferber oldu.

Antalya'da YKS'ye geç kalacağını anlayan genç aday, polis aracını durdurup yardım istedi. Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Liman Kavşağı'nda alınan genç aday, Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi'ne götürülerek sınava gireceği fakülteye teslim edildi. Polis ekipleri tarafından sınava yetiştirilen genç, o anları cep telefonu kamerasına kayıt ederek ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: YKS'ye geç kalan adayın imdadına polis ekipleri yetişti - Son Dakika
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