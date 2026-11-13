YÖK Başkanı Özvar, Ankara Bildirisi'ndeki Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı'nı önemli buldu - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar, Ankara Bildirisi'ndeki Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı'nı önemli buldu

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YÖK Başkanı Özvar, TDT 13. Zirvesi'nde kabul edilen Ankara Bildirisi'nde Türkiye'nin Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı girişimine yer verilmesini önemli buldu. Özvar, güçlü işbirliklerinin bilimsel üretim kapasitesini, rekabet gücünü ve küresel görünürlüğü artıracağını söyledi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Türk devletlerinin yükseköğretim kurumları arasında kurulacak güçlü işbirliklerinin Türk dünyasının bilimsel üretim kapasitesini, uluslararası rekabet gücünü ve küresel ölçekteki görünürlüğünü artıracak." ifadelerini kullandı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) 13. Zirvesi sonunda kabul edilen Ankara Bildirisi'ne ilişkin değerlendirmelere ve YÖK Başkanı Özvar'ın görüşlerine yer verildi.

Bildiride, Türk dünyasında eğitim ve yükseköğretim alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik önemli başlıklara yer verildiği aktarılan açıklamada, Türkiye'nin, Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı oluşturulmasına yönelik girişiminin de devlet başkanlarının ortak bildirisinde yer aldığı anımsatıldı.

Genel eğitim ve yükseköğretim, mesleki ve teknik eğitim, akademik hareketlilik, dijital dönüşüm ve inovasyon alanlarında kaydedilen ilerlemenin takdirle karşılandığı belirtilen açıklamada, bu alanlardaki işbirliğinin, rekabetçi, bilgi temelli ve geleceğe odaklanan bir Türk dünyasının gelişimine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜNİB) Daimi Sekretaryasının kurulması ve Orhun Değişim Programı için özel bir fon oluşturulmasına yönelik istişarelerin sürdürülmesi konusunda üye ülkelerin yükseköğretimden sorumlu bakanları ve ilgili makamlarının teşvik edildiği belirtilen açıklamada, "Ayrıca Azerbaycan'ın Türk Üniversiteler Birliği kurulmasına ilişkin önerisi de bildiride kayda geçirildi." ifadeleri yer aldı.

"Fırsatların araştırılması desteklendi"

Ankara Bildirisi'nde, TDT üyesi ülkeler arasında akademik hareketliliğin geliştirilmesi, dijital dönüşüm ve inovasyon alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesinin de öne çıkan başlıklar arasında bulunduğu belirtilerek, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bu çerçevede 8 Haziran 2026 tarihinde Kazakistan'ın Türkistan şehrinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı 9. Eğitim Bakanları Toplantısı'nın sonuçları memnuniyetle karşılandı. Bildiride, Türkiye Bursları Programı çerçevesinde uygulanan Türk Devletleri Teşkilatı Diaspora Ortak Burs Programları da takdirle karşılandı. Söz konusu programların Türk devletleri ve diasporaları arasındaki bağların güçlendirilmesine katkı sağladığı belirtildi."

Açıklamada, bildiride yer alan "mesleki ve teknik eğitim alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi" başlığına ilişkin ise "Bu kapsamda işverenlerin de dahil olduğu ortak eğitim ve öğretim programlarının geliştirilmesi, uygulamalı eğitim imkanlarının artırılması ve staj programlarının oluşturulmasına yönelik fırsatların araştırılması desteklendi." değerlendirmesine yer verildi.

"Üniversiteler arasında güçlü bir işbirliği zemini oluşacak"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, konuya ilişkin açıklamasında, Ankara Bildirisi'nde, Türkiye'nin Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı oluşturulmasına yönelik girişimine yer verilmesini, Türk devletleri arasında yükseköğretim işbirliğinin geliştirilmesi bakımından önemli bir gelişme olarak değerlendirdiğini kaydetti.

Türkiye'nin, Türk dünyasıyla ilişkilerini eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında geliştirilecek güçlü işbirlikleriyle daha ileriye taşımayı hedeflediğini aktaran Özvar, Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı'nın bu ortak yaklaşımın önemli bir parçası olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Özvar, "Türk dünyasında ortak bir yükseköğretim alanı oluşturmayı hedefliyoruz. Bu alan, üniversitelerimiz arasında öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin kolaylaştırıldığı, ortak ve çift diploma programlarının yaygınlaştırıldığı, diplomaların ve akademik yeterliliklerin karşılıklı tanındığı güçlü bir işbirliği zemini oluşturacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Bildirisi'nde TÜRKÜNİB Daimi Sekretaryasının kurulması ve Orhun Değişim Programı için özel bir fon oluşturulmasına yönelik istişarelerin sürdürülmesinin teşvik edilmesinin de önemli olduğuna dikkati çeken Özvar, bu mekanizmaların üniversiteler arasındaki işbirliğinin daha güçlü ve sürdürülebilir bir kurumsal yapıya kavuşmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Ortak bilimsel araştırmaların desteklenmesi, üniversiteler arasında araştırma altyapılarının ve akademik birikimin paylaşılması, genç araştırmacıların desteklenmesi ve ortak akademik programların geliştirilmesinin de hedefler arasında bulunduğunu kaydeden Özvar, "Türk devletlerinin yükseköğretim kurumları arasında kurulacak güçlü işbirliklerinin Türk dünyasının bilimsel üretim kapasitesini, uluslararası rekabet gücünü ve küresel ölçekteki görünürlüğünü artıracak." ifadelerini kullandı.

YÖK Başkanı Özvar, Ankara Bildirisi'nde ortaya konulan ortak iradenin somut projelere ve kalıcı kurumsal mekanizmalara dönüştürülmesi için çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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