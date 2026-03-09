YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Hatay'da öğrencilerle iftar yaptı - Son Dakika
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Hatay'da öğrencilerle iftar yaptı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Hatay\'da öğrencilerle iftar yaptı
09.03.2026 20:27
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Hatay'da düzenlenen iftar programında öğrencilerle bir araya geldi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Hatay'da düzenlenen iftar programında öğrencilerle bir araya geldi.

Özvar, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde (HMKÜ) Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hatay İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen "Kampüs İftarı" programında yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden en fazla etkilenen illerin başında Hatay'ın geldiğini söyledi.

Afet sonrası devletin tüm kurumlarının imkanlarını seferber ettiğini dile getiren Özvar, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kısa zaman içerisinde deprem bölgesinin bütün illerinde yaralar sarıldı." dedi.

Özvar, deprem bölgesinde yıkılan binaların yeniden inşa edildiğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin afetin üstesinden başarıyla geldiğini anlattı.

Afet bölgesinde hizmetlerini aksatmadan sürdüren üniversite yönetimlerine teşekkür eden YÖK Başkanı Özvar, "Üniversitelerimiz, fasıla verilmeden eğitim ve öğretimlerine devam etti. Yükseköğretim sistemimiz bu büyük afetin altında kalmadan, öğrencilerini dışarı salmadan eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürüttü." diye konuştu.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Karagüzel'in de konuşma yaptığı programa, HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, TÜGVA Hatay İl Temsilcisi Mehmet Emin Sağanak, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

İran Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı
Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Putin’den Avrupa’ya çağrı: Birlikte çalışmaya hazırız
Çin’den İran’a “Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster“ çağrısı
Gaziantep’te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk sözler
Alarmları kurun Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
