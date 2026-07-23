YÖK\'ten Yeni Mesleki Eğitim Modeli

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), 2026-2027 eğitim öğretim yılında hayata geçirilecek 'İşletmede Mesleki Eğitim (İME)' modeli kapsamında, 7 pilot ildeki 81 üniversitenin 185 ön lisans programında öğrenim gören öğrencilerin eğitimlerinin en az 1 yarı yılını işletmelerde uygulamalı olarak tamamlayacağını açıkladı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; İşletmede Mesleki Eğitim modeli, ilk etapta Ankara, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Konya'da uygulanacak. Model kapsamında ön lisans öğrencileri en az 1 yarı yıl (14 hafta/70 iş günü) boyunca işletmelerde uygulamalı eğitim görecek. Böylece öğrencilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini doğrudan iş ortamında geliştirmeleri hedefleniyor. Modelle öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmeleri, sektörün ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri kazanmaları ve mezun olmadan iş hayatıyla bütünleşmeleri amaçlanıyor. Üniversite-sektör iş birliğinin güçlendirilmesi, mezunların iş gücü piyasasına geçiş sürecinin hızlandırılması ve akademik eğitim ile sektör beklentileri arasındaki uyumun artırılması da hedefler arasında yer aldı.

Açıklamada, İşletmede Mesleki Eğitim Usul ve Esasları ile üniversiteler ve işletmeler arasında imzalanacak protokollerin çerçevesinin belirlendiği, eğitimin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin görev ve sorumlulukların tanımlandığı belirtildi. Hükümlü öğrencilerin kapsam dışında tutulacağı, eğitimlerine okul ortamında teorik ve uygulamalı derslerle devam edecekleri kaydedildi. Engelli öğrencilerin de kapsam dışında tutulacağı, muaf tutulacak öğrencilerin ise üniversitelerin yetkili organlarınca belirleneceği bildirildi.

185 PROGRAMDA UYGULANACAK

İşletmede Mesleki Eğitim modeli, 7 pilot ilde bulunan 81 üniversitede uygulanacak. Model kapsamında ağız ve diş sağlığı, anestezi, aşçılık, bilgisayar programcılığı, biyomedikal cihaz teknolojisi, elektrik, elektronik teknolojisi, fizyoterapi, gıda teknolojisi, hibrit ve elektrikli taşıtlar teknolojisi, ilk ve acil yardım, inşaat teknolojisi, lojistik, makine, mekatronik, mimari restorasyon, otomotiv teknolojisi, siber güvenlik, tıbbi görüntüleme teknikleri, tıbbi laboratuvar teknikleri, uçak teknolojisi, web tasarımı ve kodlama, oyun geliştirme ve programlama, robotik ve yapay zeka ile yapay zeka operatörlüğünün de aralarında bulunduğu toplam 185 ön lisans programı yer alacak. Sağlık, denizcilik ve havacılıkla ilgili programlar ise uygulama kapsamı dışında tutulacak, bu alanlarda modelin uygulanması üniversitelerin tercihine bırakılacak.

'İŞ YERİ TEMELLİ EĞİTİM MODELLERİNİ YAYGINLAŞTIRIYORUZ'

YÖK Başkanı Erol Özvar, artık yalnızca diploma sahibi olmanın çalışma hayatında başarı için yeterli gelmediğini belirterek, iş dünyasının alan bilgisinin yanında deneyim, takım çalışması, problem çözme, etkili iletişim, yabancı dil, dijital yetkinlik ve iş disiplinine sahip mezunlar aradığını söyledi. Özvar, "Bu nedenle öğrenciye ve işverene yeterli katkı sunmayan 20-30 günlük kısa süreli stajların yerine bir veya iki dönem süren iş yeri temelli eğitim modellerini yaygınlaştırıyoruz" dedi.

Özvar, "Öğrenciler eğitimlerinin belirli bir bölümünü işletmelerde, fabrikalarda, sağlık kuruluşlarında, laboratuvarlarda veya kendi alanlarıyla ilgili kurumlarda geçiriyor; teorik bilgilerini gerçek çalışma ortamında uyguluyor. İş kültürünü, kalite standartlarını, iş güvenliğini, ekip çalışmasını ve mesleki sorumluluğu mezun olmadan öğreniyor. Bu modeli Gaziantep, Konya, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 pilot ilde, 185 program ve yaklaşık 120 bin öğrenciyi kapsayacak biçimde hayata geçiriyoruz. Programları bölgedeki iş yeri, uygulama ve istihdam kapasitesiyle eşleştiriyor; yeni program taleplerini bu veriler doğrultusunda değerlendiriyoruz. Temel hedefimiz; üniversite ile çalışma hayatı arasındaki mesafeyi azaltmak ve öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında karşılaşacağı sorumluluklara hazırlanmasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.