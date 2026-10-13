YÖKAK Başkanı Kocabıçak, uluslararası akreditasyon yetkinliğine ulaşıldığını söyledi - Son Dakika
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YÖKAK Başkanı Kocabıçak, uluslararası akreditasyon yetkinliğine ulaşıldığını söyledi

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YÖKAK Başkanı Kocabıçak, uluslararası akreditasyon yetkinliğine ulaşıldığını söyledi
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Elazığ'da düzenlenen YÖKAK eğitiminde konuşan YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, uluslararası akreditasyon yetkinliğine ulaşıldığını söyledi. Kocabıçak, dünyadaki herhangi bir üniversiteyi akredite ettirebilme yetkinliğine sahip olduklarını belirtti.

Elazığ'da Fırat Üniversitesinin ev sahipliğinde Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından "Değerlendirici Derinleşme Eğitimi" düzenlendi.

İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Türkiye'deki üniversitelerin sayısının 2001'de 75 iken bugün 208'e ulaştığını söyledi.

Üniversitelerin yüzde 65'inin geçmişinin son 25 yıla dayandığını belirten Kocabıçak, "Bütün üniversitelerimiz aynı nitelikte, aynı kalitede mi? Onu diyemeyiz. İşte burada kalite güvence sistemlerinin kurulması, üniversitelerin niteliklerinin geliştirilmesi çok önem arz ediyor." dedi.

Eğitime katılan değerlendiricilerin üniversitelerdeki değerlendirme takımlarında görev alacağını belirten Kocabıçak, değerlendiricilerin Türk yükseköğretiminin niteliğinin artmasına, dünyada tanınırlığının ve görünürlüğünün güçlenmesine katkıda bulunacağını dile getirdi.

"Uluslararası akreditasyon çalışmaları yürütüyoruz"

YÖKAK'ın kurumsal akreditasyonun yanı sıra uluslararası akreditasyon çalışmalarını da yürüttüğünü aktaran Kocabıçak, şu bilgileri verdi:

"Bizim başka bir görevimiz de uluslararası kurumsal akreditasyon. Artık yalnız Türkiye'deki üniversiteleri değil, dünyadaki herhangi bir üniversiteyi de akredite ettirebilme yetkinliğine sahibiz. Arnavutluk Tiran'daki New York Üniversitesini, Saraybosna'daki Uluslararası Saraybosna Üniversitesini geçen sene akredite ettik. Kıbrıs'taki 11 üniversitenin akreditasyon sürecini sürdürüyoruz. Balkanlar'dan Orta Doğu'ya, Türk cumhuriyetlerinden Avrupa ülkelerine kadar farklı bölgelerde uluslararası akreditasyon çalışmaları yürütüyoruz. Biz uluslararası akreditasyonda bütün raporları, bütün görüşmeleri İngilizce olarak yapıyoruz."

YÖKAK'ın bir diğer görevinin ise akreditasyon derneklerinin tescilini ve tanınmasını sağlamak olduğunu bildiren Kocabıçak, program akreditasyonlarıyla ilgili yeni bir yapılanmaya geçildiğini söyledi.

Kocabıçak, "En önemli görevimiz kalite güvencesinin üniversitelerde yaygınlaşmasını sağlamak. Sizin burada aldığınız eğitimlerle, üniversitelere de kalite güvencesinin yaygınlaşmasında kendi üniversitelerinizde de önemli katkılar sağlayacaksınız. Küreselleşmede sınırlarımız yükseköğretim talebinin karşılanmasında yükseköğretimin kitleselleşmesinde ve üniversitelerimiz arasındaki farklılıklarının azaltılmasına önemli katkı sağlayan bir süreç." diye konuştu.

"2021 yılından beri araştırma üniversitesiyiz"

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş da yükseköğretimde köklü bir geçmişe sahip olduklarını, zamanın deneyimlerine ve standartlarına katkı sağladığını belirtti.

Yükseköğretimde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve topluma sunulan hizmetlerde belirli standartların bulunması gerektiğini ifade eden Göktaş, "Biz 5 yıllık bir akreditasyon aldık. Dolayısıyla çok kıymetli bir şey. Aslında YÖKAK'ın üniversitelerin değerlendirmesini biz çok önemli buluyoruz." diye konuştu.

Fırat Üniversitesinin geçmişine ve mevcut yapısına ilişkin bilgi veren Göktaş, Elazığ'da yükseköğretimin 1967'de başladığını, üniversitenin 1975'te Fırat Üniversitesi adını aldığını söyledi.

Üniversitede 17 fakülte, 9 meslek yüksekokulu, 3 yüksekokul ve lisansüstü eğitim veren 5 enstitü bulunduğunu aktaran Göktaş, şöyle konuştu:

"Üniversitemiz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, her yıl yapmış olduğu değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde iyi bir noktaya geldi. Biz 2021 yılından beri araştırma üniversitesiyiz. Bunun kalıcı hale gelmesi için bütün önlemlerimizi aldık. Üniversitemiz akademik altyapısını büyük oranda tamamlamış."

Üniversitede yaklaşık 40 bin öğrenci, 2 bin 200 akademik ve 3 bin 800 idari personel bulunduğunu kaydeden Göktaş, Fırat Üniversitesinin büyükşehirde yer almadan araştırma üniversitesi olmayı başaran tek üniversite olduğunu söyledi.

Programa, YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mahmut Doğru, Prof. Dr. İrfan Kaygusuz ve Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Sinan Akpınar ile yaklaşık 70 üniversitenin ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
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