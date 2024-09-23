Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafik Uyarısı

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı-Narlı kavşakları 1-5. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 0-3. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

İzmir Çeşme Otoyolu'nun İzmir istikameti 2-12. kilometrelerinde Serbest Geçiş Sistemi altyapı işleri dolayısıyla Güzelbahçe Gişeleri bölgesinde bant aktarması yapılarak, ulaşım gidiş-dönüş şeklinde sürdürülüyor.

Adapazarı- Mekece yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

Söğüt-Korkuteli yolunun 11-33. kilometrelerinde sathi kaplama, Divriği-Arapgir yolunun 19-21. kilometrelerindeki yapım, Emirdağ-Bolvadin- Çay yolunun 16-22. kilometrelerinde üstyapı, 49-51. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 7-8. kilometrelerinde (Hurdalık Kavşağı Kırıkkale istikameti) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Kırıkkale-Kırşehir istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Hopa-Borçka yolunun 1. kilometresinde aşırı yağışlardan dolayı oluşan dere taşkını nedeniyle bölünmüş yolun Borçka-Hopa yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Ağrı-Kağızman yolunun 34-37. ve 44-47. kilometrelerindeki yapım ve heyelan önleme çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.