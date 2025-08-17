Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkat!

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 3-7. kilometrelerindeki üstyapı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Osmaniye-Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Batı- Savaştepe kavşakları 19-27. kilometrelerindeki derz bakım-onarım çalışması sebebiyle ulaşım, sırasıyla İzmir ve İstanbul yönlerinden çift yönlü sürdürülüyor.

Niğde- Pozantı Otoyolu'nun 13-16. kilometrelerinde Eminlik kavşağı Adana yönündeki yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, 3 numaralı şeritten sağlanıyor.

Aydın-İzmir il sınırı Kuşadası-Söke yolunun 19-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılıyor ve Söke istikametinde sol şerit kapatılarak ulaşım, tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Çanakkale-Çan yolunun 21-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, kontrollü gerçekleştiriliyor.

Alanya-Gazipaşa-5. bölge hududu yolunun 3-5. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak- Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 52-53. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Karabük istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Afyonkarahisar- Uşak yolunun 29. kilometresinde Kütahya ayrımı ve 33. kilometresinde Antalya ayrımı kavşaklarındaki muhtelif kesimlerde üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor.

Sivas- Ulaş yolunun 43-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Köse- Salyazı yolunun 0-9. kilometrelerindeki üst yapı onarım çalışması dolayısıyla kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak trafik akışı tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.