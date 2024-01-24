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Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkatli Olunmalı - Son Dakika
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Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkatli Olunmalı

Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde trafikte yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. İzmir-Çeşme Otoyolu, TEM Otoyolu, TAG Otoyolu, Beyşehir-Isparta yolu, Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolu, Samsun çevre yolu, Elazığ-Malatya yolu, Diyarbakır-Mardin yolu, Piraziz-Giresun-Tirebolu yolu ve Çanakkale-Çan yolu gibi birçok yol kesiminde çalışmalar devam etmektedir.

Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkatli Olunmalı
24.01.2024 - 08:27,
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Çeşme istikameti 3-6. kilometrelerinde (Seferihisar- Urla kavşakları) bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.

TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Basın Ekspres bağlantı yolunun Sefaköy-Çobançeşme kavşaklarında yaya üst geçidi çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple 22.00-06.00 saatlerinde yolun her iki istikametinde sol şeritler trafiğe kapatılacak.

TAG Otoyolu'nun Narlı- Gaziantep Batı kavşakları 7-8. kilometrelerinde Gaziantep Batı Alın Gişesi yapım çalışmaları dolayısıyla şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Beyşehir- Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bozüyük-Eskişehir- Ankara yolunun 27-28. kilometrelerinde Kartal Alt Geçidi'ndeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Eskişehir- Bursa istikametinde bazı şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.

Samsun çevre yolunun Ankara, Ordu, Sinop ayrımında bulunan Yeşilkent Kavşağı'ndaki düzenleme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, Ankara istikametinden Sinop istikametine gidecek araçların da Otogar Kavşağı'nı kullanmaları gerekiyor.

Elazığ- Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır- Mardin yolunun 14-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım sol şeritten gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerindeki oto korkuluk yapım çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-Çan yolunun 15-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA
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