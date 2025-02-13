Yol Çalışmaları Trafiği Etkiliyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Muallimköy- Altınova kavşaklarında Osmangazi Köprüsü'ndeki derz bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İzmir ve İstanbul yönlerinde bazı şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.

İzmir Aydın Otoyolu'nun 92-96. kilometrelerinde Aydın-İzmir istikameti yol yapım çalışması sebebiyle yol trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer yönden gidiş-geliş olarak sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu İstanbul- Kırıkkale istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı'nda yol yapım çalışmaları dolayısıyla şerit daraltması yapıldı.

TAG Otoyolu'nun Yılankale- Ceyhan kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Konya-Karaman- Ereğli çevre yolunun 13-14. kilometrelerinde Kadınhanı Köprülü Kavşağı'nda bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Çumra-Karaman yönüne gidecek sürücülerin servis yolunu kullanmaları gerekiyor.

Samsun-Çarşamba- Terme yolunun 22-23. kilometrelerinde yapılan üst geçit çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor.

Adıyaman- Şanlıurfa yolunun 26-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Gümüşhane- Trabzon yolunun 41. kilometresinde Başar Tüneli mevkisinde derz yenileme çalışması sebebiyle bölünmüş yolun Gümüşhane-Trabzon yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 13-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Dursunbey-Harmancık istikametinden iki yönlü devam ediyor.